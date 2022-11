Emirates: Neue FlugbegleiterInnen in Wien gesucht

Wer den Tag der offenen Tür am 2. November in Wien verpasst hat, hat am 22. November und 7. Dezember noch einmal die Chance, Emirates von sich zu überzeugen.

Diese finden am 22. November und 7. Dezember 2022 um 09.00 Uhr im Mercure Hotel Wien Westbahnhof (Felberstraße 4, 1150 Wien) statt.

Interessierte können sich über die Karrieremöglichkeiten als Emirates-Flugbegleiter:in und den zukünftigen Wohnsitz in der Trend-Metropole Dubai informieren. Bewerber:innen stellen sich in einem ersten Auswahlverfahren dem Recruitment-Team vor und erhalten Einblicke in die Arbeit an Bord. Wer überzeugt, wird zu einem finalen Bewerbungsgespräch eingeladen und erhält die Chance auf eine direkte Anstellung. Alle, die in die engere Wahl kommen, werden noch am selben Tag über die Termine für weitere Gespräche informiert.

Die Bewerber:innen werden gebeten, einen aktuellen Lebenslauf auf Englisch sowie ein Passbild mitzubringen. Unter www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/ haben Interessierte die Möglichkeit, sich online vorab anzumelden sowie über weitere Voraussetzungen für die Bewerbung zu informieren.