Hurtigruten Expeditions: 20 Jahre Antarktis Expedition

Die bislang unveröffentlichten Bilder wurden von dem 70-jährigen Dr. John Chardine, einem begeisterten Entdecker und Fotografen von der kanadischen Ostküste, aufgenommen. Er war als Mitglied des Expeditionsteams an Bord des ersten Schiffes dabei und arbeitet auch heute noch an Bord der Hurtigruten Expeditionsschiffe. Seine Erinnerungen an diese erste Expedition sind immer noch etwas ganz Besonderes für ihn:

„Ich erinnere mich daran, wie ich nach ein paar Tagen Fahrt in der Nähe der Südlichen Shetland-Inseln meinen allerersten wilden Pinguin im Wasser gesehen habe. Unsere erste Anlandung war auf Half Moon Island, wo wir atemberaubende Felsformationen und eine Kolonie von Zügelpinguinen sahen, die den ganzen Platz für sich beanspruchten“, schildert Dr. John Chardine.

Das Expeditionsschiff MS Nordnorge war von der norwegischen Küste - wo Hurtigruten gegründet wurde und seit 1896 Expeditions-Seereisen in arktische Gewässer durchführt - mit einer handverlesenen Besatzung, die für die bevorstehende Herausforderung bestens gerüstet war, nach Süden gefahren.

„Für einige von uns ist es auch das erste Mal gewesen, dass wir in die Antarktis gesegelt sind. Das gab uns das Gefühl, im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Expedition zu sein“, sagt Chardine. „Wir wussten, dass, wenn wir unsere Mission erfüllen, dies die gesamte Arbeitsweise des Unternehmens verändern würde. Wenn ich jetzt, 20 Jahre später, zurückblicke, bin ich sehr stolz darauf, Teil dieses Teams gewesen zu sein!“

Blick nach vorne - Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

„Wir sind unglaublich stolz auf unsere lange Expeditions-Erfahrung. Nachdem wir uns diese Fotos zum ersten Mal angesehen haben, ist dieser Meilenstein ein ganz besonderer Moment“, sagt Asta Lassesen, CEO von Hurtigruten Expeditions. „Wenn wir in die Zukunft blicken, ist es klarer denn je, dass Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Handelns stehen muss. Unser Team stellt sich bereits dieser Herausforderung - von der Entwicklung umweltfreundlicherer Technologien über die Zusammenarbeit mit weiteren bürgerwissenschaftlichen Forschungsprojekten bis hin zur Anregung von Maßnahmen in der gesamten Branche. Wir wissen, dass nachhaltiges Reisen nicht etwas ist, was wir allein erreichen können, sondern dass wir in unserer Branche für eine grünere Zukunft zusammenarbeiten müssen.“

So hat die Hurtigruten Group bereits vor mehr als einem Jahrzehnt ein freiwilliges Verbot von Schweröl eingeführt und seither den Branchenstandard für nachhaltiges und innovatives Reisen gesetzt. Dazu gehören der Bau der ersten Expeditionsschiffe mit Hybridantrieb, die Abschaffung von Einwegplastik an Bord und eine möglichst enge Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden, die die Reederei besucht.

Fotos vom 8. November 2002:

Ganz links steht Dr. John Chardine mit dem Expeditionsteam, als dieses am 8. November 2002 in die Antarktis aufbrach.

Eine Kolonie von Zügelpinguinen auf Half Moon Island auf den Südlichen Shetland-Inseln.

Die beliebteste Anlandungsstelle in der Antarktis ist Port Lockroy. Hier gibt es Geschichte, Wissenschaft, Pinguine und andere Wildtiere zu bestaunen, und es bietet sich die einmalige Gelegenheit, ein echtes Antarktis-Souvenir zu erwerben und sogar eine Postkarte nach Hause zu schicken. (red)