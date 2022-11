Qatar Airways: Wiedereröffnung der Premium Lounge in Bangkok

Qatar Airways begrüßt ab sofort wieder Passagiere in der Premium Lounge in Bangkok: Die im Februar 2018 eingeweihte Lounge liegt direkt an den weitläufigen Gärten des Flughafens und bietet außerdem einen Blick auf die Außenarchitektur des Terminals. Die Lounge in modern-arabischen Design verfügt unter anderem über zwei großzügige Speiseräume - The Brasserie für ein formelles kulinarisches Erlebnis mit einer Auswahl an internationalen Gerichten aus einem À-la-carte-Menü und The Global Deli, das verschiedene Speisen im Buffetstil bietet. Zur Erfrischung stehen Reisenden großzügige Duschen zur Verfügung, die mit exklusiven Produkten des renommierten französischen Parfümeurs Diptyque bestückt sind.

Die beste Fluggesellschaft der Welt

Die mehrfach preisgekrönte Fluggesellschaft Qatar Airways wurde von der internationalen Luftfahrtbewertungsorganisation Skytrax 2022 erneut zur „Airline of the Year" gekürt und erhielt darüber hinaus die Auszeichnungen "Weltbeste Business Class" sowie 5 Sterne in der Kategorie "Covid-19-Sicherheitsbewertung". Insgesamt hat die Fluggesellschaft den prestigeprächtigen Award als „Airline of the Year“ bereits zum siebenten Mal gewonnen (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 und 2022). (red)