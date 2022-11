Neue My Emirates Pass-Winterangebote

Reisende, die nach oder über Dubai fliegen, können ab sofort wieder von zahleichen Angeboten profitieren: dafür einfach die Bordkarte und einen gültigen Ausweis vorzeigen, und schon erhalten sie in Hunderten von Einzelhandels-, Freizeit- und Gastronomiebetrieben sowie bei berühmten Attraktionen und Luxus-Spas in ganz Dubai und den VAE Rabatte die sich lohnen. Mehr Informationen zu allen My Emirates Pass-Angeboten unter: www.emirates.com/myemiratespass

Darüber hinaus erhalten Emirates-Passagiere bis 30. November 2022 ein kostenloses Ticket für die einstündige Creek Sightseeing Cruise von Tour Dubai, die von einem traditionellen Dhau-Boot aus einen Panoramablick auf das historische Viertel von Dubai bietet.

Mit Emirates Dubai erkunden

Ob Sportereignisse wie die Emirates Airline Dubai Rugby Sevens und die DP World Tour Golfturniere oder Veranstaltungen rund um die Feiertage im Dezember – bei einem Besuch in Dubai in dieser Wintersaison ist für alle Reisenden etwas dabei. Von sonnigen Stränden und kulturellen Aktivitäten bis hin zu erstklassiger Gastfreundschaft und vielseitigen Freizeiteinrichtungen bietet Dubai eine Vielzahl von Erlebnissen.

Über die Emirates-Plattform Dubai Experience können Agents ihren Kunden außerdem maßgeschneiderte Angebote und Reiserouten mit Flügen, Hotelaufenthalten, Attraktionen und anderen Essens- und Freizeiterlebnissen in Dubai und den VAE erstellen.

Emirates hat den Flugbetrieb zu mehr als 130 Zielen auf sechs Kontinenten sicher wieder aufgenommen und bietet derzeit 11 Flüge pro Woche von Wien nach Dubai an. Weitere Informationen unter: www.emirates.at (red)