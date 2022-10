Silversea Cruises: Acht neue Grand Voyages ab 2024

Um Reisenden noch tiefere Einblicke in alle sieben Kontinente zu bieten, haben die Silversea Destinationsexperten für 2024 und 2025 insgesamt acht neue Grand Voyages entworfen. Darunter auch drei Expeditionsrouten, die das ohnehin bereits größte Angebot an ausgedehnten Seereisen in der Ultra-Luxus-Kreuzfahrt erweitern. Die neuen Routen, die zwischen 57 und 125 Tagen dauern, bringen Gäste besonders nah an die Destinationen - und das egal ob an die lokale Flora, Fauna, Kultur oder Kulinarik und egal ob per Zodiac, an Land oder in hohen Lüften.

„Mit dem weltweiten Neustart von Kreuzfahrten in den Jahren 2021 und 2022 haben wir bei unseren Gästen eine starke Nachfrage nach längeren Reisen festgestellt - und das ist auch weiterhin der Fall. Die Menschen priorisieren Reisen wie nie zuvor, und das mit einem noch nie dagewesenen Gefühl der Dringlichkeit. Unsere Grand Voyages entsprechen dem wachsenden Interesse von Luxusreisenden an intensiveren Reiseerlebnissen, die sie noch näher an die schönen Plätze dieser Welt heranführen“, so Barbara Muckermann, Chief Commercial Officer von Silversea Cruises.

„Von Pol zu Pol, ins Mittelmeer, nach Afrika und Arabien, in den Südpazifik und darüber hinaus, jede Reise unserer neuen Kollektion verwebt die bemerkenswertesten Landschaften, Kulturen und Erfahrungen der jeweiligen Region - und verpackt sie mit dem hervorragenden Komfort von Silversea, um unseren weitgereisten Gästen bereichernde Erfahrungen zu bieten.“

Acht neue Grand Voyages

Die neue Kollektion von Silversea Grand Voyages für 2024 und 2025 umfasst:

Grand Mediterranean 2024

Athen bis Lissabon - 50 Reiseziele, 12 Länder, 57 Tage

20. April bis 16. Juni 2024

Diese 57-tägige Erkundung des Mittelmeers an Bord der Silver Whisper findet in der Vorsaison statt, wenn noch nicht so viele Menschen an die europäischen Küsten strömen. Reisende tauchen in eine Mischung aus Landschaften, Bräuchen und Kulinarik ein - vom östlichen Mittelmeer und dem Heiligen Land, also die Region rund um das heutige Palästina bis hin zur Adria, dem westlichen Mittelmeer und Iberien. Die Reise beleuchtet die faszinierende Kulturen der Region sowohl in großen, berühmten Häfen wie Rom, Venedig und Rhodos als auch in kleineren, weniger besuchten Kleinoden wie Gallipoli, Amorgos und Kotor.

Grand Pacific 2024

Tokio bis Sydney - 27 Reiseziele, 8 Länder, 57 Tage

26. September bis 22. November 2024

Reisende, die für die Grand Pacific Reise 2024 an Bord der Silver Muse gehen, entdecken 27 der lohnenswertesten Reiseziele der Region, mit bis zu vier nächtlichen Aufenthalten im Hafen. Von Tokio aus reisen Gäste durch acht Länder, darunter Japan, Südkorea, China, Vietnam, Singapur, Indonesien, Australien und Neuseeland. Mehrtägige Aufenthalte an Orten wie Shanghai und Ho-Chi-Minh-Stadt ermöglichen den Gästen ein besonders intensiveres Reiseerlebnis.

Grand South Pacific Expedition 2024

Fremantle (Perth) bis Valparaiso (Santiago) - 60 Reiseziele, 11 Länder, 75 Tage

25. August bis 7. November 2024

Während das Expeditionsschiff Silver Cloud den Weg von Australien nach Chile zurücklegt, genießen Reisende gemütliche Tage entlang der faszinierendsten Reiseziele der südpazifischen Inseln - vom idyllischen Aitutaki und Bora Bora bis hin zur rätselhaften Osterinsel. Sie lernen die Kultur und die Tierwelt der australischen Kimberley-Küste aus nächster Nähe kennen und besuchen dabei Orte wie die Lacepede-Inseln, ein Paradies für Vogelbeobachter, die Hunter-River-Region mit ihren herrlichen Wasserfällen, sowie Wyndham, das Tor zum Weltnaturerbe Bungle Bungle Range, welches sie bei einem Panoramaflug aus der Luft erkunden. Das Erleben von Mythen und Traditionen in Papua-Neuguinea, Entspannung an weißen Sandstränden in Fidschi und Tonga und die Erkundung der Unterwasserwelt in Französisch-Polynesien sind weitere Höhepunkte dieser Reise.

Grand Arctic Expedition 2024

Longyearbyen bis Vancouver - 70 Reiseziele, 5 Länder, 82 Tage

14. Juli bis 4. Oktober 2024

Diese 82-tägige Reise an Bord des Expeditionsschiffs Silver Wind beginnt mit einem Besuch der norwegischen Inselgruppe Svalbard mit ihren riesigen Fjorden und Gletschern, Heimat einer Vielzahl von Wildtieren, darunter Walrosse und Eisbären. Als nächstes erkunden Reisende das geothermische Wunderland Island, bevor das Schiff die sagenumwobene Nordwestpassage von Kangerlussuaq, Grönland, nach Nome, Alaska, befährt. Den Abschluss des Abenteuers bildet eine Reise durch die schneebedeckten Gipfel und die geschichtsträchtigen Grenzstädte der Inside Passage in Alaska.

Grand Pole to Pole Expedition 2024

Puerto Williams bis Longyearbyen - 90 Reiseziele, 21 Länder, 125 Tage

22. Februar bis 26. Juni 2024

Auf diesem 125-tägigen Abenteuer erwartet die Gäste an Bord des Expeditionsschiffes Silver Wind eine Mischung aus Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen - von der Antarktis, einer Region voller spektakulärer Eisberge und kalbende Gletscher bis hin zur Beobachtung sonnenbadender Robben, herumtollender Pinguine und auftauchender Wale. Die Erkundung des Amazonas ist der Höhepunkt dieser Reise entlang der Ostküste Südamerikas, bevor die Silver Wind nach Norden zu den Atlantikküsten Afrikas und Europas aufbricht. Wenn das Schiff anschließend den äußersten Pol der Welt ansteuert, erleben Reisende die Arktis mit ihren Gletschern, Fjorden und der erstaunlichen Tierwelt von Island und dem arktischen Norwegen.

Grand South America 2025

Fort Lauderdale Rundreise - 38 Destinationen, 17 Länder, 71 Tage

20. Jänner bis 1. April 2025

Die brandneue Silver Ray bestreitet ihre Jungfernfahrt in Südamerika mit einer 71-tägigen Umrundung des Kontinents und seinen fesselnden Häfen, einzigartigen Kulturen und atemberaubenden Landschaften. Zu den Höhepunkten gehören die Durchquerung des Panamakanals, die Fahrt durch die majestätischen Fjorde Chiles, eine Übernachtung in Manaus im Herzen des Amazonas-Regenwaldes, sowie längere Aufenthalte in pulsierenden Städten wie Buenos Aires und - gerade rechtzeitig zum Karneval - Rio de Janeiro. Abgerundet wird die Grand South America Reise durch eine Reihe von Perlen der Karibik, darunter Barbados, St. Lucia, Antigua und Puerto Rico.

Grand Africa and Arabia 2025

Kapstadt bis Athen - 30 Reiseziele, 13 Länder, 64 Tage

22. Februar bis 27. April 2025

Die Silver Spirit begibt sich ab dem 22. Februar 2025 auf eine 64-tägige Reise zu den antiken Monumenten, modernen Metropolen und dem Charme Afrikas und Arabiens. Gäste erleben ein Kaleidoskop aus Geschichte, Kultur und Natur und haben die Möglichkeit, auf einer Safari nach Elefanten, Löwen und dem seltenen Breitmaulnashorn Ausschau zu halten, sowie die erstaunliche Flora und Fauna Madagaskars zu erleben, in den glitzernden Gewässern der Seychellen zu schnorcheln, mit einem Hausboot durch die üppigen tropischen Wasserwege Keralas in Indien zu schippern oder das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Tal der Könige in der ägyptischen Wüste zu entdecken.

Grand Asia 2025

Singapur Rundreise - 34 Destinationen, 9 Länder, 70 Tage

15. Februar bis 26. April 2025

Die Silver Whisper nimmt auf dieser 70-tägigen Rundreise, die am 15. Februar 2025 in Singapur startet, einen gemächlichen Kurs durch die Kultur, Geschichte und faszinierende Schönheit des Fernen Ostens auf. Zu den Höhepunkten gehört eine 14-tägige Umrundung Japans mit einem Zwischenstopp im weniger bekannten Kanazawa. Die malerische Dörfer Kanazawas gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ausgedehnte Stopps in China und Südkorea werden durch die Erkundung Südostasiens ergänzt, die zwei Übernachtungen in Bangkok und zwei Nächte in Ho-Chi-Minh-Stadt umfasst. Außerdem bietet ein Tag in Kuala Lumpur, Malaysia, die Möglichkeit, die außergewöhnlichen Batu-Höhlen zu besichtigen.

21 neue Kombinationskreuzfahrten

Silversea bietet auch eine neue Kollektion von 21 Kombinationskreuzfahrten für 2024 an. Diese handverlesenen, ausgedehnten Reisen kombinieren zwei oder mehr aufeinanderfolgende Reisen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, um eine umfassende und sinnvolle Erkundung einer Region zu ermöglichen. Reisende können bei ausgewählten Routen sparen.

Zu den neuen Optionen gehören:

Silver Dawns 22-tägige Kreuzfahrt von Southampton nach Kopenhagen durch die Britischen Inseln und Norwegen, Abfahrt am 14. Mai 2024.

Die 14-tägige Alaska-Kreuzfahrt der Silver Muse mit Hin- und Rückfahrt ab Seward, Abfahrt am 20. Juni 2024.

Die 28-tägige Mittelmeerkreuzfahrt der Silver Moon von Venedig nach Lissabon, Abfahrt am 20. September 2024, mit Übernachtungen in Sorrent und Cádiz.

Mehr Informationen zu den Grand Voyages von Silversea 2024/25 HIER