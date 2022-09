China Airlines erweitert nach Lockerungen das Streckennetz

Die nationale Airline Taiwan’s China Airlines erweitert daher ihr Streckennetz um neue Destinationen wie unter anderem Chiang Mai (Thailand) und Da Nang (Vietnam). Diese Strecken sind auch für österreichische Reisenden interessant, startet doch China Airlines ihren Service zwischen Wien und Taipeh mit 31. Oktober. Zunächst fliegt die Airline dreimal wöchentlich (Wien – Taipeh: Mo, Di, Sa; Taipeh – Wien: Mo, Fr, So), ab Jänner dann viermal (Wien – Taipeh: Mo, Di, Fr, So; Taipeh – Wien: Mo, Do, Sa, So). Zum Einsatz kommt der moderne Airbus A350 mit einer hervorragenden Premium Economy Class. Dort profitieren Gäste von einem erweiterten Gepäck-Konzept: zweimal 28kg sind im Tarif inkludiert. An Bord ist - je nach Buchungsklasse - auch der Internetzugang inkludiert.

Asien und Australien ab Wien

Aber nicht nur die neuen Verbindungen nach Da Nang oder Chiang Mai sind ab Wien gut erreichbar, auch weiter Ziele der Airline – zum Beispiel Manila, Hanoi, Saigon, Denpasar, Cebu, Singapur oder Sydney – eröffnen sich Reisenden ab der österreichischen Hauptstadt. In allen Tarifen ist Rail&Fly in Kooperation mit den ÖBB bereits inkludiert, Gästen der Business Class steht ein Limousinen-Service (im Umkreis von 40km von Wien) zur Verfügung.