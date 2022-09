Nachbericht: Mit TUI die USA LIVE erleben

Am 6. September reisten zwölf Agents in Begleitung von Richard Steiner, TUI Key Account Management Vertrieb, und Michaela Gruber, Austrian Airlines Key Account Manager Leisure Sales, für neun Tage in die USA, um ihr Produktwissen zu vertiefen und die besten TUI-Tipps und -Empfehlungen selbst auszutesten. Die Erlebnistour führte die ReiseexpertInnen in der Premium Economy Class mit Austrian Airlines ab Wien in das Vier-Sterne Hotel JW Marriott Washington D.C. Die ersten beiden Tage in den USA wurden die Agents auf Entdeckungstour durch Washington D.C. geschickt – inklusive Big Bus Tour, einem Besuch im National Museum of History und dem White House sowie dem Besuch zahlreicher Memorials. Zudem konnten die Agents das Vier-Sterne Mayflower Hotels Washington D.C. besichtigen, bevor es zum gemeinsamen Mittagessen mit der Gründerin in Ben’s Chili Bowl ging.

„Philly“ & „Big Apple“

Am dritten Tag führte die Reise nach Philadelphia mit spannender Tour durch die Stadt und anschließender Weiterreise nach New York City. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der TUI LIVE erleben-Tour checkten im heuer neu eröffneten RIU Plaza Manhattan Times Square ein, bevor es zur beeindruckendsten und höchsten Aussichtsplattform von New York City – The Edge – ging. Die Agents konnten die darauffolgenden Tage die Stadt, die niemals schläft, hautnah erleben. Vom Times Square ging es zum Empire State Building, anschließend ins Metropolitan Museum of Modern Art und am fünften Abend der USA-Tour zum Broadway-Musical „Aladdin“. Am letzten Tag konnten sich die TeilnehmerInnen der Tour vom zweiten RIU Hotel in New York City, dem RIU Plaza New York Times Square, überzeugen und durften nachmittags zu einem unvergesslichen Erlebnis hoch in die Lüfte steigen. Ein Helikopter brachte die Agents dem Himmel ganz nah und bescherte ihnen eine wundervolle Aussicht über die Skyline von New York City. Am nächsten Morgen ging es mit Austrian Airlines wieder zurück nach Wien. (red)