Air France lockt mit Sonderpreisen

In die Karibik – zum Beispiel nach Fort de France oder Havanna – geht es bereits ab 563 EUR, Punta Cana ist ab 608 EUR, St. Marteen ab 655 EUR buchbar. Das größte Schnäppchen sind jedoch Flüge nach Santo Domingo, die ab 529 EUR kosten.

Nach Nord- bzw. Mittelamerika starten die Preise ab 380 EUR (New York); Quebec in Kanada ist ab 515 EUR, Los Angeles ab 531 EUR buchbar. Cancun in Mexiko kostet ab 489 EUR; die Preise für Tickets nach San Jose in Costa Rica starten bei 506 EUR, nach Panama Stadt bei 554 EUR.

Alle Preise verstehen sich für Hin- und Rückflüge, inklusive der Steuern und Gebühren in der Economy Class und sind vorbehaltlich der Bedingungen und der Verfügbarkeit. Der Reisezeitraum ist mit 31. März 2023 begrenzt. (red)