SK Tours bietet Chor- und Orchesterreisen nach Israel

Der Experten für nachhaltig wirkende Reisen in Israel und seinen Nachbarländern, SK Tours in Nature, freut sich bekanntzugeben, dass sie ab sofort - über Pilger-, Wander- und Studienreisen hinaus - auch musikalische Reisen nach Israel für Chöre und Orchester ausgestalten können. "Tatsächlich haben wir in der Vergangenheit eine Reihe von Chor- und Orchesterreisen durchgeführt, um dabei festzustellen, wie hochkompliziert die Organisation einer solchen Konzertreise ist. Denn dafür braucht es: Kontakte zu Aufführungsorten, die Bereitstellung von Instrumenten, die nicht mitgebracht werden können sowie die Rekrutierung von Musikern vor Ort, die fehlende Instrumentestimmen besetzen oder für Chorwerke als Orchesterbegleitung bereitstehen - also wirklich gute Kontakte in die israelische Musikwelt hinein", erklärt Georg Rössler, von SK Tours in Nature. Umso mehr freut sich das SK-Team diese nun anbieten zu können: "Durch einen glücklichen Umstand konnten wir jetzt eine ganz besondere Konzertagentur in Israel zu einer Zusammenarbeit mit uns bewegen, was bedeutet, dass wir in der Zukunft auch Chor- und Orchesterreisen nach Israel „professionell“ durchführen können", so Rössler erfreut.

MuSAIC - Chor- und Orchesterreisen

Konzertreisen ins Ausland setzen ein besonderes Aufführungsziel und stiften ein ganz eigenes Gruppenerlebnis zwischen den mitreisenden Musikern und Sängern. Sie stärken aber auch das Renommee und fördern die Rekrutierung von neuen Mitgliedern. Und – vielleicht am wichtigsten, sie lassen unterschiedliche Kulturen zueinander finden und die universale Sprache der Musik miteinander teilen.

Logistische Hürden und Fragen die solche Konzertreise aufwerfen wie: "Wie kommen Chor oder Orchester an interessante Aufführungsorte, wie an ein interessiertes Publikum? Und wer organisiert für meinen Chor die Musiker vor Ort, wer beschafft für mein Orchester die Instrumente, die nicht mitgebracht werden können?"- konnten durch die Initiative "MuSAIC – Konzerte und Reisen in Israel", die in Zusammenarbeit mit Divas & Gentlemen, einer professionellen israelischen Konzertagentur mit Sitz in Tel Aviv/Jaffo, nun geklärt werden. Neben der Reiseorganisation als solcher übernehmt SK Tours damit auch die Verantwortung für die Logistik der musikalischen Durchführung.

Infos über die Partner:

Divas & Gentlemen: Nadia Raz-Chacham Krakotzkin, Gründer- und Leiterin von Divas & Gentlemen, ist selbst professionelle Fagottistin, Musikmanagerin und Produzentin mit besten Beziehungen in die israelische Musikwelt hinein. Sie organisiert landesweit kulturelle und musikalische Events, Festivals und Workshops zu klassischer und moderner Musik.

Zwischen 2016-2020 war Nadia Projektmanagerin des Israeli Kammerorchesters, Tel Aviv, und ist heute u.a. tätig als Medien- und Marketing Beraterin für das Jerusalemer Kammerorchester und stellvertretende Leiterin des Israelischen Musikerverbands „Zelilim.

Nähere Infos: www.divasandgentlemen.com/diva

SK Tours in Nature: Die Entstehung von SK Tours in Nature vor rund 30 Jahren wurde inspiriert durch die Begegnung mit der Wüste. Daher das erklärte Anliegen, in der breiten Palette seiner Pilger-, Wander-, Studien- und Begegnungsreisen die spirituelle Kraft einer großartigen Naturlandschaft in seine Programme mit einzubeziehen. Das Team von SK Tours in Nature besteht aus erfahrenen Reiselogistikern mit vielseitigen Hintergründen: Theologie, Kunstgeschichte, Anthropologie, Film- und Fußball, Wandern und Kulinarik. Gesprochen wird Hebräisch, Deutsch, Kölsch, Arabisch, Englisch und Russisch.

Nähere Infos: www.sktours.net

Kontakt zum SK-Team: info@sktours.net (red)