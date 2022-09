Oceania Cruises: Buchungsstart für Weltreise & Grand Voyages 2024/25

Für 2025 hat die Reederei ihre seit Jahren beliebte Weltreise mit einer einzigartigen Ost-West-Navigation neu aufgelegt. Außerdem kommt Oceania Cruises der großen Nachfrage für längere, entspannte Reisen nach, bei denen die Destinationen im Mittelpunkt stehen, und stellt sieben Grand Voyages vor, die zwischen 50 und 111 Tagen dauern. Alle acht Reisen sind ab dem 14. September 2022 im Verkauf.

„Diese neue Kollektion weltumspannender Reiserouten umfasst sowohl ikonische Häfen als auch Häfen abseits der ausgetretenen Pfade und bietet unseren Gästen eine Fülle von Möglichkeiten, die entlegensten Winkel der Erde zu erkunden“, so Howard Sherman, President und CEO von Oceania Cruises.

Sieben Grand Voyages für 2024/25

Die Grand Voyages reichen von einer spektakulären 111-tägigen Expedition durch den Südpazifik, Neuseeland, Australien, Südostasien, Afrika und das Mittelmeer bis hin zu einer außergewöhnlichen Reise, die die erste ihrer Art ist: hier werden drei Kontinente an Bord von zwei kleinen, luxuriösen Schiffen mit einem unglaublichen mehrtägigen Landprogramm kombiniert. Diese Routen wurden vor allem für abenteuerlustige Entdecker konzipiert, für Reisende mit endlosem Fernweh und einer Vorliebe für die feinen Dinge des Lebens.

Die erste ihrer Art: The Ultimate Odyssey

Die erste "The Ultimate Odyssey"-Reise startet am 22. Dezember 2024 und erkundet bis 6. März 2025 - also insgesamt 74 Tage - drei Kontinente auf zwei Schiffen. Die Reise beginnt dabei mit einer 50-tägigen Umrundung von Australien, Indonesien und Neuseeland ab Sydney. Anschließend werden Gäste nach Südamerika geflogen, um Patagonien, die Antarktis und die chilenischen Fjorde zu erkunden. Diese beiden außergewöhnlichen Kreuzfahrten sind mit zwei spannenden Überlandtouren verbunden, zwischen denen Gäste wählen können: sechs Tage in den außergewöhnlichen Blue Mountains in Australien oder sechs Tage im Anden-Seengebiet in Chile und Argentinien.

Reisepreis: ab 38.869 EUR p.P., basierend auf zwei Personen in einer Veranda-Kabine, inklusive Flugtickets von Australien nach Südamerika.

Weltreise: In 180 Tagen um die Welt

Die Weltreise von 5. Jänner bis 3. Juli 2025 ist eine 180-tägige Reise von Osten nach Westen, die mit exotischen Horizonten und aufschlussreichen Erlebnissen gefüllt ist. Von Miami aus macht sich die Insignia mit 656 Gästen auf den Weg nach Süden, um das pulsierende Brasilien und die Wildnis des Amazonas zu erkunden, bevor sie den großen Atlantik überquert, um die Dörfer und majestätischen Landschaften Afrikas zu erkunden. Auf dem Weg nach Südafrika wird die entlegenste bewohnte Insel der Welt angelaufen: die Vulkaninsel Tristan da Cunha. Danach fährt die Insignia weiter nach Osten, zu den großen Städten und ungeahnten Wundern Asiens, und erkundet dabei einige der exklusivsten Inseln im Indischen Ozean: die französischen Komoren, die Malediven und die Seychellen. Danach stehen auch schon faszinierende Ziele in Myanmar, Thailand, Vietnam, Japan, Indonesien und darüber hinaus auf dem Fahrplan. Anschließenden macht sich das Schiff entlang der Küste Westaustraliens auf den Weg Richtung Süden. Während der Fahrt durch den Südpazifik wird ein seltener Halt in der Champagne Bay auf Vanuatu und auf einigen der atemberaubendsten Inseln von Französisch-Polynesien gemacht, bevor es zum Abschluss dieser Weltreise zu den üppigen Hawaii-Inseln geht.

Das Exklusiv-Prestige-Paket dieser Reise beinhaltet Annehmlichkeiten wie Wäscheservice, Internet, Trinkgelder, zusätzliches Bordguthaben in Höhe von 1.000 USD, eine Vorübernachtung im Luxushotel sowie exklusive Events an Land. Diese umfassen einen Besuch auf einer Ranch in Montevideo, ein Abendessen in der Dünenwüste bei Sternenlicht in Namibia, eine magische Nacht in Singapurs Garten der Wunder, einen Abend mit indonesischer Kultur auf Bali und ein Weinerlebnis im Barossa Valley in Adelaide.

Reisepreis: ab 67.069 EUR p.P., basierend auf zwei Personen in einer Veranda-Kabine, inklusive OLife Choice-Wahlleistungen

Die weiteren Grand Voyages

Ultimate Pacific Traveler: Los Angeles nach Sydney - 79 Tage: 3. Oktober - 22. Dezember 2024 / Preise ab 27.879 EUR South America Kaleidoscop: Miami bis Rio de Janeiro – 50 Tage: 7. Dezember 2024 - 26. Jänner 2025 / Preise ab 15.629 EUR Grand Eastern Reflections: Abu Dhabi nach Singapur - 78 Tage: 22. Dezember 2024 - 10. März 2025 / Preise ab 30.699 EUR Epic Continental Explorer: Papeete bis Barcelona - 111 Tage: 25. Februar - 17. Juni 2025 / Preise ab 45.929 EUR Patagonia to Iberia Mosaic: Santiago de Chile bis Barcelona - 63 Tage: 6. März - 8. Mai 2025 / Preise ab 20.419 EUR Asia & Oceania Odyssey: Tokio bis Honolulu - 72 Tage: 22. Mai - 1. August 2025 / Preise ab 28.619 EUR

Weitere Informationen:

