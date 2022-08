Wizz Air reaktiviert Amman & erweitert Scharm El-Scheich

Die Verbindung Wien - Scharm El-Scheich wird bereits ab 1. Oktober zweimal öfter pro Woche beflogen - statt wie bisher nur samstags wird es demnach sowohl montags als auch freitags neue Verbindung geben. Tickets sind bereits ab sofort ab 79,99 EUR erhältlich. Weiters wird die Strecke Wien - Amman am 1. November wieder aufgenommen, hier sind die Tickets bereits ab 49,99 EUR erhältlich. Auf dieser Strecke wird es wöchentlich zwei Flüge geben, welche am Dienstag und am Samstag abheben.

"Wir freuen uns, die Route von Wien nach Amman zu reaktivieren und gleichzeitig die Frequenz nach Scharm El-Scheich zu verdoppeln. Somit können wir unseren Kundinnen und Kunden nun weitere Möglichkeiten bieten, die Schönheit des Nahen Ostens zu günstigen Preisen zu erleben", so Zsuzsa Trubek, Sprecherin von Wizz Air. (red)