Qatar Tourism: Fünf natürliche Highlights in Katar

Mehr als Wüste: Katar ist eine vom Arabischen Golf umgebene Halbinsel im Herzen des Nahen Ostens; für 80% der Weltbevölkerung innerhalb von sechs Flugstunden erreichbar. 2020 von Numbeo als das sicherste Land der Welt bewertet, heißt Katar alle Reisenden willkommen - Gäste aus über 95 Ländern können sogar visumfrei einreisen. Katar hat eine unglaubliche Vielfalt an bequem zu erreichenden Touristenattraktionen: Eine reichhaltige Fauna und Flora - darunter Walhaie und das majestätische Nationaltier, die Arabische Oryx-Antilope - sowie zahlreiche Erlebnisangebote, die eine einzigartige Kombination aus kultureller Authentizität und Modernität bilden.

Fünf Naturwunder in Katar

Türkisfarbene Strände, salzverkrustete Mangroven und die unglaubliche Weite der Wüste: Das Land am Arabischen Golf überrascht mit seinen beeindruckenden Naturerlebnissen Urlauber immer wieder aufs Neue. Qatar Tourism stellt fünf Naturwunder vor, die Besucher auf ihrer Reise unbedingt sehen müssen.

1. Khor Al-Adaid Khor

Al-Adaid, auch bekannt als Inland Sea, ist eine große gezeitenabhängige Meeresbucht mit einer gewundenen Küstenlinie. Weltweit ist kein vergleichbares Lagunensystem dieser Art bekannt. Das klare, türkisfarbene Wasser und die sich ständig verändernden Sanddünen wurden von der UNESCO als „landschaftliche Schönheit von Weltrang“ anerkannt. Die Attraktivität dieses Gebiets wird durch die Vielfalt der einheimischen Flora und Fauna sowie durch ein abwechslungsreiches und empfindliches marines Ökosystem noch verstärkt. Das Naturwunder ist Heimat für einige seltene, teils vom Aussterben bedrohte Tierarten, darunter Dugongs und Schildkröten sowie Flamingos, Kamele, Fischadler und viele mehr.

Für alle, die die Wüste in vollen Zügen genießen möchten, wird The Outpost Al Barari noch vor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ eröffnen und Naturerlebnis, Nachhaltigkeit und luxuriöse Gastlichkeit in einem wunderschönen, naturnahen Resort vereinen. Besucher des Resorts können an Aktivitäten wie Sternenbeobachtung, Heißluftballonfahrten und Wüstenwanderungen teilnehmen. The Outpost Al Barari stellt den idealen Rückzugsort vom hektischen Stadtleben dar.

2. Die Mangroven von Al Thakira

Die Mangroven von Al Thakira, auch bekannt als Purple Island, gehören zu den atemberaubendsten Sehenswürdigkeiten in Katar und liegen nur knapp 45 Autominuten nördlich von Doha. Besucher können die ruhigen Gewässer und die Tierwelt mit einem Kajak oder einem Stand-up-Paddleboard (SUP) erkunden, dass man bei verschiedenen Reiseveranstaltern in der Gegend mieten kann. Die beste Zeit für einen Besuch ist zwischen November und Februar. Dann ist das Wetter ideal, um eine Vielzahl von Meerestieren wie Reiher und Flamingos zu beobachten.

Ein noch aufregenderes Erlebnis bietet das Banana Island Resort by Anantara gemeinsam mit Discover Qatar an: Exkursionen zu Walhaien, den sanften Giganten des Ozeans. Reisende werden, begleitet von einem Haiexperten und einem Fotografen, mit einem Hochgeschwindigkeitskatamaran zu den kühleren Gewässern vor die Nordostküste des Landes gebracht, wo von April bis September eine der größten Ansammlungen von Walhaien auf der Erde zu finden ist. Die Touren können bis Ende August gebucht werden.

Außerdem bietet das Hilton Salwa Beach Resort eine Delfintour für Meeresliebhaber an. Ein Boot mit bis zu acht Personen kann für umgerechnet rund 202 EUR gebucht werden.

3. Die Gesteinsformation Ras Abrouq

Die nördlich von Zekreet gelegenen Felsformationen von Ras Abrouq sind berühmt für ihre einzigartigen Kalksteinfelsen. Dieser Ort eignet sich hervorragend für Erkundungen, Trekkingtouren und Campingübernachtungen. Die Gegend ist auch beliebt für Sternenbeobachtungen und seine Sonnenuntergänge. Bei einem Tagesausflug lohnt sich ein Abstecher zu den nahe gelegenen Stränden, etwa dem Dukhan Beach. Es ist ein sehr gepflegter Strand mit seichtem Wasser, ideal für Kinder und vorsichtige Schwimmer.

4. Dahl Al Misfir

Westlich von Doha wartet eines der spektakulärsten Naturwunder Katars darauf, entdeckt zu werden: Dahl Al Misfir, die größte zugängliche Höhle des Landes. Die schätzungsweise vor 325.000 bis 500.000 Jahren im mittleren Pleistozän entstandene Höhle strahlt aufgrund von Gipsablagerungen im Zentrum der Halbinsel ein mondähnliches Leuchten aus. Vogelbeobachter können in der Gegend nach Nachtschwalben, Stelzenläufern, Bienenfressern, Wiedehopfen und anderen Arten Ausschau halten.

5. Verborgenes Juwel: Heenat Salma Farm

Die Heenat Salma Farm ist ein Muss für umwelt- und traditionsbewusste Liebhaber landwirtschaftlich geprägter Kulturen und Bio-Produkte. Heenat setzt sich für das Leben in der Gemeinde ein und heißt jeden willkommen, der der Natur mit Respekt begegnet. Heenat baut derzeit etwa 30 verschiedene Pflanzenarten an, außerdem Bio-Obst, -Gemüse, -Milchprodukte, -Eier, -Honig und -Fleisch. Angeboten werden z. B. Farm-to-Table-Küche, Yoga- und Meditationskurse sowie Workshops zum Weben und Töpfern.

Weitere Infos zu Katar unter: www.visitqatar.qa (red)