Vasco da Gama Weltreise 2023: Angebot für Alleinreisende

Wie bei allen Reisen der Vasco da Gama, reisen Singles auch bei der 2023 stattfindenden Weltreise lediglich mit einem Alleinbenutzungszuschlag von nur 15%. Wer noch bis zum 31. Oktober 2022 bucht, profitiert außerdem noch von der Ultra-Frühbucher-Ermäßigung in Höhe von 10%.

183 Tage, 90 Häfen, 40 Länder, 5 Kontinente

Am 10. Oktober 2023 wird sich das Hochseeschiff Vasco da Gama ab Lissabon auf den Weg rund um den Globus machen und dort auch am 8. April 2024 wieder ankommen. Dazwischen steuert das nicko cruises-Schiff eindrucksvolle Orte wie Marrakesch, die Namibwüste, Mauritius, La Réunion, der Taj Mahal, die Tempel von Angkor, das Great Barrier Reef, Tasmanien, Bora Bora oder den Panamakanal an.

In insgesamt vier Etappen geht es auf der „großen Weltreise“ an Bord zu einigen der eindrucksvollsten Zielen dieser Welt. Alle Etappen sind dabei auch einzeln buchbar und bestehen aus insgesamt zehn Routen mit unterschiedlicher Länge. Jede Etappe oder Route kann einzeln gebucht und nach Belieben kombiniert werden.

Vorteile der Weltreise-Pakete

Wer die große Weltreise mit allen Etappen von Anfang bis Ende mitmachen möchte, ist 183 Tage unterwegs. Auch eine „kleine Weltreise“ ist im Paket buchbar. Hier steigen Kunden am 20. Dezember 2023 in Singapur zu und fahren dann auf den verbleibenden Routen 112 Tage bis nach Lissabon.

Gäste, die die kleine oder große Weltreise als Paket buchen, genießen zusätzlich zu unzähligen unvergesslichen Erlebnissen auch besondere Privilegien an Bord: Bier, Wein und alkoholfreie Getränke sind bei den Hauptmahlzeiten gratis, ebenso wie der Wäscheservice inklusive Bügeln. Auch Gutscheine für den Wellnessbereich sowie für die Fotogalerie gehören zum Paket.

Als spezielles Highlight erhalten Weltreise-Gäste zudem, sofern verfügbar, eine Kabine (kleine Weltreise) oder zwei Kabinen (große Weltreise) auf einer ausgewählten Route kostenfrei, um Familie oder Freunde als Begleitung an Bord zu holen. Für Gäste, die auf großer Weltreise sind, ist zusätzlich in jedem Ein- und Ausschiffungshafen mit Passagierwechsel ein Halbtagesausflug kostenfrei, sie erhalten 1 GB freies Internet pro Route und Person und genießen ohne Aufpreis einen Gourmetabend am „Chef’s Table“ mit einem 9-Gänge-Menü inklusive korrespondierenden Weinen.

Alle Informationen rund um die große und kleine Weltreise sowie Infos zu den einzelnen Etappen und Routen unter: www.nicko-cruises.de/weltreise (red)