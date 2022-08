TUI: Karrierstart für 120 Azubis

Die Ausbildungsberufe bei TUI sind vielseitig und reichen von Tourismuskaufleuten, Fachinformatikerinnen und Fachinformatikern, über Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im E-Commerce bis hin zum dualen Studium im Bereich Business Administration mit der Fachrichtung Tourismus- und Eventmanagement, Business Economics und IT-Security.

„Wir freuen uns, so viele neue Kolleginnen und Kollegen an Bord nehmen zu können. Die Reisebranche bleibt ein attraktiver Arbeitgeber mit einer riesigen Bandbreite an Karrieremöglichkeiten“, so die beiden TUI Deutschland-Geschäftsführer Stefan Baumert und Hubert Kluske zum Auftakt einer Einführungswoche.

„Arbeit bei TUI und unsere Arbeitsweise soll die Freude am Reisen widerspiegeln. Das gilt auch für unsere Ausbildung mit ganz unterschiedlichen Ausbildungseinsätzen, spannenden Schulungen, verschiedenen Events und weiteren Benefits“, ergänzt Bettina Gläser-Krahn, Leiterin Ausbildung bei TUI Deutschland.

Arbeitsplatz der Zukunft

Die neuen Azubis erwartet ein moderner Arbeitsort der Zukunft, der die analoge und virtuelle Arbeitswelt miteinander vernetzt. Flexibles und hybrides Arbeiten sind bei TUI inzwischen gelebte Praxis, auch arbeiten Teams bereits länderübergreifend rtuell zusammen. So gehören auch verpflichtende Anwesenheiten in Büros der Vergangenheit an, wenn dies mit den Ausbilderinnen und Ausbildern abgestimmt wird und das Jobprofil es zulässt. (red)

Detaillierte Jobprofile für die Ausbildungsberufe sowie weitere Informationen für Bewerberinnen und Bewerber finden sich auf www.tui-karriere.de und auf dem Instagram-Kanal @tui.karriere.