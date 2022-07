Condor: Ab Frankfurt nach Edmonton

„Mit dem zusätzlichen Langstreckenziel bieten wir unseren Gästen eine noch größere Auswahl an Direktverbindungen in den Urlaub und stärken unsere Präsenz in Nordamerika“, so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. „Über unseren Kooperationspartner Westjet sind zudem viele weitere Ziele in Kanada erreichbar.“

Mit der Aufnahme der kanadischen Millionenstadt Edmonton erweitert sich das Kanada-Angebot von Condor auf insgesamt fünf Destinationen: Neben Edmonton steuert Deutschlands beliebtester Ferienflieger auch Toronto, Vancouver, Whitehorse und Halifax an.

Viel Kultur und Natur

Edmonton erstreckt sich entlang der Ufer des North Saskatchewan River und ist eine der nördlichsten Großstädte der Welt. Das North Saskatchewan River Valley ist das größte städtische Parkgebiet Nordamerikas und liegt nur wenige Schritte von Edmontons Stadtzentrum entfernt. Es bietet ein ausgedehntes Wanderwegenetz und ist das ganze Jahr über Schauplatz vieler Festivals. Neben den zahlreichen Musik- und Food-Festivals bietet die Provinzhauptstadt ein breites Spektrum an kulturellen Aktivitäten, Einkaufsmöglichkeiten und eine lebhafte Gastronomieszene. Edmonton beherbergt auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten der Ureinwohner, wie den Fort Edmonton Park und die neue Indigenous Peoples Experience sowie Metis Crossing in der Nähe von Edmonton. Historisches trifft auf Modernes mit unzähligen Wolkenkratzern, die das Bild der Stadt prägen, sowie dem brandneuen ICE District im Zentrum der Stadt.

Aufgrund seiner geografischen Lage ist Edmonton als Tor zu den kanadischen Rocky Mountains und Kanadas Norden bekannt und liegt in der Nähe mehrerer Nationalparks, darunter der Elk Island National Park und der Jasper National Park, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Die natürlichen Landschaften und atemberaubenden Aussichten laden Besucher zu endlosen Wanderwegen, Wildtiererlebnissen und weltberühmten Campingplätzen ein. (red)