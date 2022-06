Emirates: Sommerangebote & -aktionen für Dubai

Bei allen neuen Flugbuchungen nach Dubai bis zum 11. Juli 2022 über die Aktionsseite oder im Reisebüro erhalten Fluggäste in allen Reiseklassen kostenfreien Eintritt zu den drei Top-Sehenswürdigkeiten Burj Khalifa At the Top, Dubai Fountains Boardwalk Experience sowie dem Louvre Abu Dhabi.

Zugang zu den kostenfreien Eintrittskarten für die Attraktionen erhalten Passagiere, indem sie eine E-Mail an EmiratesOffer@emirates.com unter Angabe ihrer Buchungsnummer, ihres Anreisedatums, der Passagiernamen sowie ihrer Kontaktdaten senden. Die Flugtickets müssen für Hin- und Rückflüge gebucht werden – One-Way-Flüge und Dubai-Stopover sind von den Angeboten ausgeschlossen.

Das Angebot gilt für alle Flugreisen nach Dubai zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 30. September 2022.

Mein Emirates-Pass & Skyways-Programm

Außerdem dient die Bordkarte von Emirates noch bis zum 30. September 2022 als Rabattkarte für den Somme: Passagiere können ihr Flugticket und einen gültigen Ausweis bei einer Vielzahl von Einzelhandels-, Freizeit- und Gastronomiebetrieben vorzeigen und damit in ganz Dubai von Rabatten profitieren.

Mehr Informationen über den My Emirates Pass gibt es HIER.

Mitglieder des preisgekrönten Emirates-Treueprogramms Skywards können zudem bei alltäglichen Ausgaben in Einzelhandelsgeschäften in den VAE Meilen sammeln und diese gegen Prämientickets, Upgrades sowie Tickets für Konzerte und Sportveranstaltungen einlösen.

Weitere Informationen zu Emirates Skywards HIER

Dubai Summer Surprises

Außerdem locken im Sommer 2022 die Dubai Summer Surprises mit einem vielfältigen Programm an Veranstaltungen und Familienaktivitäten, exklusiven Shopping-Angeboten, lustigen Wettbewerben und "Shop and Win"-Promotions.

Mit der zunehmenden Lockerung der internationalen Reisebeschränkungen bietet Emirates Reisenden aus über 130 Ländern Flugverbindungen nach Dubai. Reisenden wird dennoch weiterhin empfohlen, sich über die aktuellen staatlichen Reiserichtlinien zu informieren und sicherzustellen, dass sie die Einreisebestimmungen für ihr Zielland erfüllen.

Weitere Informationen zu den Einreisebestimmungen für internationale Besucher:innen und Einwohner:innen, die nach Dubai zurückkehren, unter: www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/ (red)