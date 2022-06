Oceania Cruises: Neue deutschsprachige Reisen 2023/24

Ein Großteil der Oceania Cruises-Gäste schätzt das internationale Ambiente und den Austausch mit Reisenden aus aller Welt, deshalb ist die vorherrschende Bordsprache auf den Boutique-Schiffen Englisch. Manche Reisenden bevorzugen allerdings aus verschiedenen Gründen eine deutschsprachige Reiseleitung. Diesem Wunsch kommt die internationale Reederei nun nach und bietet Gästen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in der Saison 2023/24 sechs Kreuzfahrten mit deutschsprachiger Reisebegleitung, um Passagiere bei sprachlichen Unsicherheiten zu unterstützen. Dafür hat die Reederei langjährige Oceania Cruises-Reisende als Gastgeber engagiert, die den Gästen vor der Reise und an Bord zur Verfügung stehen.

Routen mit deutschsprachiger Reisebegleitung

Bei der Auswahl der Kreuzfahrten wurde explizit auf die Wünsche der Reisenden aus den deutschsprachigen Ländern eingegangen. So führt die Route mit der Riviera ab 9. Juli 2023 in den Norden Europas: von London über Belgien, Schottland über die Färöer-Inseln nach Reykjavik. Mit der Sirena können Passagiere 2024 noch tiefer in die Landschaften des Nordens eintauchen: ab dem 7. Juli 2024 umrundet das Boutiqueschiff Island mit einem Stopp in Tórshavn (Färöer). Von Reykjavik nach Hamburg geht es ab dem 17. Juli mit Halt in Grönland, auf den Färöer-Inseln und Schottland.

Nordamerikas Städte erleben Gäste an Bord der Insignia ab dem 8. Oktober 2023. Die 11-tägige Reise führt von Montreal über Quebec City, Saguenay, Corner Brook, Charlottetown, Sydney, Halifax, Saint John, Eastport und Portland schließlich nach Boston.

Mit ihren zwei Fahrten in Südamerika steuert die Marina Metropolen und charmante Häfen in Argentinien, Uruguay und Brasilien an. Besonders Highlight ist dabei die Reise ab dem 21. Januar 2024. Auf der 24-tägigen Kreuzfahrt geht es von Rio de Janeiro über Sao Paulo, Montevideo und Buenos Aires nach Santiago de Chile. Dabei macht die Marina auch Halt auf den Falklandinseln, fährt entlang der Antarktis und durch die chilenischen Fjorde. Auf der Kreuzfahrt ab dem 15. März 2024 erkunden Gäste Brasilien, wenn es von Rio de Janeiro über den Amazonas und die Karibik schließlich nach Miami geht.

Weitere Informationen über diese und weitere Oceania Cruises-Kreuzfahrten telefonisch unter (+49) 69 2222 3300 sowie online unter www.OceaniaCruises.com (red)