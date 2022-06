TUI: Antalya im Sommer 2022 an der Spitze

„Wir freuen uns sehr, dass die Türkei heuer wieder zu den beliebtesten Sommerreisezielen unserer TUI Gäste zählt“, sagt David Szabo, Head of Operations TUI Österreich. „Antalya ist momentan unsere meistgebuchte Sommerdestination, mit Juli als dem beliebtesten Reisemonat - über ein Drittel aller gebuchten Gäste haben sich im Sommer aktuell für diesen Monat entschieden. Wer sich die besten Flugzeiten und Plätze noch sichern möchte, sollte jedenfalls schnell buchen“, so Szabo weiter.

Gästen bietet TUI mehrmals pro Tag Direktflüge ab Wien nach Antalya mit den Fluglinien Austrian Airlines, Sunexpress, Corendon, Pegasus und Turkish Airlines. Zweimal wöchentlich geht es für TUI Gäste auch ab Salzburg, Linz und Graz nach Antalya. Ab Budapest wird einmal täglich mit Sunexpress geflogen. Jeden Montag bringt TUI ihre Gäste zusätzlich per Direktflug nach Dalaman - eine türkische Kleinstadt an der südwestlichen Mittelmeerküste an der Türkischen Ägäis.

Neben dem umfassenden Flugprogramm bietet TUI Reisenden über 1.700 Hotels im Raum Antalya an. Außerdem sparen Familien mit der Kinderaktion von TUI bei Buchung bis Ende Juni noch bis zu 100% auf ihre Unterkunft im Türkeiurlaub.

Top TUI Hotels im Raum Antalya

Zu den beliebtesten TUI Hotels in und rund um Antalya zählen unter anderen der neue kinderfreundliche TUI Magic Life Belek mit dem insgesamt zehn Rutschen großen Aquapark. Auch der 4-Sterne-Club TUI Magic Life Masmavi wird aktuell gut gebucht, und bietet sowohl Familien als auch Paaren ein abwechslungsreiches Sport- und Entertainmentprogramm.

Mit einer Weiterempfehlungsrate von 99% gilt der Blue Waters Club unter den TUI Gästen als Favorit: Der 5-Sterne Club ist eine der bestgebuchten Urlaubsanlagen bei TUI im Raum Antalya und bietet Urlaubern einen Erholungsort inklusive großem Wellness- und Beautybereich direkt am Sandstrand. Preisbeispiel: Eine Woche im Blue Waters Club, Antalya, kostet z.B. am 6. Juli 2022 im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug ab Wien ab 1.459 EUR pro Person. Kinder reisen ab 439 EUR .

Top TUI Hotels rund um Dalaman

Rund um Dalaman zählt der TUI Magic Life Club Sarigerme zu den Top Hotels. Der mehrfach ausgezeichnete Club bietet einen unvergleichlich schönen Blick auf die Sarigerme Bucht mit feinem, hellen Sandstrand, kristallklarem Meer und einer farbenfrohen Unterwasserwelt. Das großzügige Fitness- und Wassersportangebot überzeugt sowohl Paare als auch Sportbegeisterte.

Das TUI Blue Tropical liegt ebenfalls in der Sarigerme Bucht an der Türkischen Riviera. Das familenfreundliche 4-Sterne-Hotel überzeugt mit einem umfangreichen Aktivitätenprogramm sowie einer großen kulinarischen Vielfalt - sechs Restaurants und fünf Bars stehen den Urlauberinnen und Urlaubern zu Verfügung.

Fünf weitere TUI Blue Hotels und der Robinson Sarigerme runden das Angebot an TUI Hotels im Raum Dalaman ab.

TUI Familienaktion bis Ende Juni

Mit der Familienaktion von TUI können Familien bei Buchung ihres Sommerurlaubs 2022 an die Türkische Riviera jetzt noch mehr sparen. Für 2-11-Jährige ist die Sommerunterkunft bei Abreise bis spätestens 31. Oktober 2022 stark vergünstigt oder sogar kostenlos. Die Familienaktion gilt für ausgewählte Hotels und Flüge mit Sunexpress, Corendon und Pegasus Airline.

Buchbar sind die Sparpreise noch bis 30. Juni 2022.

Weitere Preisbeispiele zur TUI Familienaktion:

Eine Woche im Kirman Hotels Arycanda de Luxe, Antalya, kostet z.B. am 6. Juli 2022 im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug ab Wien ab 1.249 EUR pro Person. Kinder reisen ab 329 EUR.

Eine Woche im TUI BLUE Palm Garden, Antalya, kostet z.B. am 13. Juli 2022 im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug ab Linz ab 1.499 EUR pro Person. Kinder reisen um 349 EUR.

Eine Woche im Hotel Side Star Resort, Antalya, kostet z.B. am 3. August 2022 im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug ab Graz ab 1.319 EUR pro Person. Kinder reisen ab 499 EUR.

(red)