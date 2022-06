Celebrity Cruises: "Save & Sail"-Angebot für Europa-Kreuzfahrten

Mit der Aktion können Reisende von 360 EUR Preisersparnis p.P. beziehungsweise 720 EUR pro Stateroom (Kabine) sowie vergünstigten Flügen innerhalb Europas für Europa-Kreuzfahrten, die zehn Nächte oder länger dauern, profitieren. Bei Europa-Kreuzfahrten zwischen sechs und neun Übernachtungen sparen Gäste 240 EUR pro Person.



Die Angebote gelten für alle Neubuchungen bis zum 3. August 2022. Gereist werden kann die komplette diesjährige und nächstjährige Saison in Europa – und sogar auch noch Anfang 2024. Das neue Sparangebot gilt nämlich für Kreuzfahrten, die bis zum 30. April 2024 angetreten werden und somit auch für Fahrten mit der Celebrity Infinity.

Premiere in 2023: Celebrity Infinity im Winter in Europa

Celebrity Cruises wird in der übernächsten Wintersaison erstmalig Kreuzfahrten ab Europa anbieten. Dazu wird das Schiff nach ihren Sommer-Routen direkt im Mittelmeer bleiben und auch zwischen September 2023 und März 2024 dort eingesetzt:

Im September 2023 führen die Kreuzfahrten ab/bis Athen zu griechischen und türkischen Zielen. - Auf dem Programm im Oktober und November 2023 stehen zehn- und elftägige Kreuzfahrten, die mehrere Ziele auf der Iberischen Halbinsel ansteuern werden. Das Schiff sticht dabei abwechselnd von Barcelona und Lissabon in See.

Ab Ende November 2023 bietet die Celebrity Infinity ab/bis Barcelona zwölf- und dreizehntägige Kreuzfahrten zu den Kanarischen Inseln an.

Zum Abschluss der Wintersaison kehrt die Infinity wieder nach Athen zurück. Von Piräus aus werden im Februar und März 2024 verschiedene elf- und zwölftägige Kreuzfahrten angeboten, unter anderem nach Ägypten, Israel und in die Türkei.

Vergünstigung für Zubringerflüge

Die um bis zu 300 EUR reduzierten Flüge innerhalb Europas müssen bis zum 30. Juni 2022 gebucht werden und gelten für Reisen bis zum 17. Oktober dieses Jahres. Die Flugpreisermäßigungen gelten pro Person und sind für ausgewählte Fluggesellschaften, Tarifarten, Flughäfen, die zum Zeitpunkt der Buchung angezeigt werden, und je nach Verfügbarkeit erhältlich. Sie gelten für die Economy-, und für die Business Class.

Berechtigte Abflughäfen sind: Wien, München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Genf und Zürich - jeweils abhängig von den Flugplänen und der Verfügbarkeit der Fluggesellschaften.

Bahnzubringer in der 1. Klasse: Dieses Flug-Angebot beinhaltet auch das Bahnticket 1. Klasse innerhalb Deutschlands für die Hin- und Rückreise zum und vom Flughafen.

Always Included oder „Cruise only rate”

Celebrity Cruises bietet für alle Kategorien ein Always-Included-Paket an - hier sind neben den Mahlzeiten auch Getränke, Wifi und Trinkgelder auf jeder Kreuzfahrt inbegriffen.

Auf Wunsch kann jetzt neben dem Always Included-Paket eine „Cruise only rate“ gebucht werden. Dieser spezielle Tarif gilt von der Innenkabine bis zur Concierge-Kategorie und beinhaltet lediglich den Preis für die eigentliche Kreuzfahrt inklusive den Mahlzeiten in den Hauptrestaurants und den Trinkgeldern. AquaClass-Staterooms und Suiten in The Retreat können weiterhin nur mit einem Always Included-Paket beziehungsweise einem Indulge-Paket gebucht werden.

Weitere Details zu den aktuellen Angeboten unter: www.celebritycruises.de/sonderangebote.php (red)