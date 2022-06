Neckermann baut Griechenland-Programm aus

an.

an der Olympischen Riviera und auf Chalkidiki

Neckermann Reisen hat sein Angebot auf dem griechischen Festland um 50 Hotels an der Olympischen Riviera und auf der Halbinsel Chalkidiki erweitert. Flugpartner ist Aegean Airlines, mit dem Neckermann bereits von vielen deutschen Flughäfen nach Kreta und Rhodos und jetzt neu auch nach Thessaloniki fliegt.

Ebenfalls im Angebot der Kultmarke sind Reisen nach Kos und Korfu.

„Mit seinen Traumstränden, der gastfreundlichen Lebensart und kulturellen Vielfalt ist Griechenland ein sehr beliebtes Reiseziel, das Urlaubern sehr viel zu bieten hat. Mit unserem neuen Flugangebot nach Thessaloniki geben wir unseren Gästen die Möglichkeit, eine neue, unbekanntere Seite des Landes kennenzulernen“, so Michael Nickel, Direktor von Neckermann Reisen.

Neu im Griechenland-Programm

Durch den Ausbau des Programms hat Neckermann sein Portfolio in Griechenland auf insgesamt 300 Hotels erweitert. Zu den Häusern, die neu hinzugekommen sind, gehört unter anderem das direkt am Toronäischen Golf gelegene Fünf-Sterne-Resort Ikos Olivia. Die beliebte Ferienanlage auf Chalkidiki befindet sich inmitten einer weitläufigen, 22ha großen Gartenanlage mit direktem Zugang zum privaten Sandstrand. Das Luxus-Resort mit All-inclusive-Verpflegung verfügt über 136 Zimmer und Suiten sowie 159 weitere Suiten, die in Bungalows untergebracht sind, mehrere Pools und fünf Restaurants.

Ein weiterer Neuzugang ist das Aegean Melathron auf der Halbinsel Kassandra. Das Fünf-Sterne-Hotel bietet Urlaubern insgesamt 254 Wohneinheiten, ein vielfältiges gastronomisches Angebot und acht Pools mit Meerwasser.

Neckermann als Teil der Anex-Familie

Der als Pionier der Flugpauschalreise bekannte Veranstalter Neckermann Reisen feierte im April 2022 sein Comeback in Deutschland und Österreich. Heute ist die Kultmarke Teil von Anex Tour Deutschland. Neben Neckermann gehören die Marken Anex Tour, Öger Tours und Bucher Reisen zu dem Unternehmen. ­ (red)