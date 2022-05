Zwei Bieter für ITA Airways

Das Ministerium werde seine Entscheidung noch vor Ende Mai fällen. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte am Dienstag, dass die deutsche Airline und der italienische Reedereikonzern MSC ein gemeinsames Angebot eingereicht hätten.

Privatisierung für Mai geplant

Presseberichten zufolge bieten Lufthansa und MSC 1,2 bis 1,4 Mrd. EUR. Wie tip-online berichtete, hat die Regierung in Rom bereits im Februar grünes Licht für die Übernahme eines Mehrheitsanteils an der Airline durch private Investoren gegeben. Die Fluggesellschaft war aus der zahlungsunfähigen Fluggesellschaft Alitalia hervorgegangen und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz des italienischen Staates. Er will zunächst Minderheitsbesitzer bleiben. Rom war 2017 bei Alitalia eingestiegen, fand jedoch lange Zeit keinen Investor für die Fluggesellschaft. Durch die Corona-Pandemie verschärfte sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens noch. Die Airline hatte 2021 eine staatliche Finanzspritze in Höhe von 700 Mio. EUR bekommen. (AFP/red)