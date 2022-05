nicko cruises: Kostenfreies Kunden-Mailing zum Jubiläum

Im letzten Jahr hat nicko cruises das Mailing-Tool MyPrint eingeführt, mit welchem Reisebüropartner schnell und einfach ihre Kunden mit aktuellen Reiseangeboten beschicken können. Das nächste anstehende Mailing beinhaltet die Routen der Weltreise mit Vasco da Gama. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums übernimmt nicko cruises die kompletten Produktions- und Versandkosten. Außerdem bietet nicko cruises zwei Webinar-Schulungen an, in denen das Mailing-Tool vorgestellt und erklärt wird.

„Nach wie vor sind unsere Partner-Reisebüros der wichtigste Vertriebskanal für uns. Wir unterstützen diese Zusammenarbeit seit Jahren mit umfassenden verkaufsfördernden Aktionen und Materialien. Das Jubiläums-Mailing mit den tollen Routen der Weltreise und die Übernahme der kompletten Kosten für das Mailing ist ein Dankeschön an unsere Partner im stationären Vertrieb“, so Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises.

Personalisierte Mailings

Nach einmaliger Registrierung mit der nicko cruises Agenturnummer unter nicko cruises MyPrint können Reisebüros mit MyPrint regelmäßig, zügig und ohne großen Aufwand ein bereits vorgefertigtes Mailing versenden - personalisiert mit den Kontaktdaten des Reisebüros, eigenem Logo und den Kundenkontakten.

Die Kundendaten werden dazu datenschutzkonform bei der Firma DATEV hochgeladen und dort ausschließlich für dieses Mailing verwendet.

Ein Versand über MyPrint ist beim Jubiläums-Mailing bereits ab 30 Kunden möglich.

Webinar zum MyPrint-Tool

Für Reisebüros, die sich mit dem Mailing-Programm noch weiter vertraut machen möchten oder es zum ersten Mal nutzen, bietet nicko cruises zwei Webinare an, in denen Schritt-für Schritt durch den Bestell-Vorgang geleitet wird. Die Webinare finden am 30. Mai um 17:00 bis 18:00 Uhr und am 31. Mai von 08:30 bis 09:30 Uhr statt.

Webinar-Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt über die Partnerwebsite www.gemeinsamaufkurs.de. (red)