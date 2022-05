Condor fliegt wieder von Frankfurt nach Baltimore-Washington

Ab dem 4. Juni 2022 startet die Ferienfluggesellschaft Condor nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder vom Flughafen Frankfurt (FRA) zum Baltimore-Washington International Airport (BWI) in Maryland an der US-Ostküste. Die saisonalen Flüge finden immer samstags und mittwochs, ab dem 27. Juni dann dreimal pro Woche mit einer zusätzlichen Verbindung am Montag statt. Auf der Strecke wird eine Boeing 767-300 mit den drei Klassen Economy, Premium Economy und Business eingesetzt. Tickets gibt es bereits ab 269,99 EUR in der Economy Class. Die Flüge werden bis 17. September 2022 durchgeführt.

Roadtrip durch die Capital Region USA

Baltimore sowie Washington, DC sind hervorragender Ausgangspunkt für einen Roadtrip durch die US-Hauptstadtregion, eine der facettenreichsten Gebiete an der US-Ostküste. Große Badeorte wie Ocean City in Maryland und Virginia Beach in Virginia direkt am Atlantik sowie maritime Fischerorte entlang der Chesapeake Bay an der Eastern Shore bieten einen Mix aus entspanntem Sonnenbaden und Outdoor-Aktivitäten im und auf dem Wasser. Wandern und Mountainbiken stehen in den Appalachen im Westen Marylands sowie im Shenandoah National Park und den Blue Ridge Mountains in Virginia auf dem Programm.

Mehr Informationen zur Capital Region USA - Washington, DC, Maryland und Virginia unter www.capitalregionusa.de (red)