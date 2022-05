Boomerang baut Neuseeland-Programm aus

Neue Unterkünfte, Privattouren, Kleingruppen- und Mietwagenreisen: Der Trierer Veranstalter Boomerang legt ein umfangreiches Neuseeland Reiseprogramm für die kommende Saison auf.

Neue Unterkunft: Nightsky Cottage at Tongariro

Neu im Boomerang-Programm ist das Nightsky Cottage at Tongariro, ein rund 90m2 großes Landhaus, das über zwei luxuriöse Schlafzimmer verfügt. Nach einem aktiven Tag im angrenzenden Tongariro Nationalpark können Gäste in ihrem Eco Retreat ein Bad genießen und anschließend durch die Oberfenster den Sternenhimmel beim wärmenden Kaminfeuer betrachten.

Nirgendwo zeigt sich der vulkanische Ursprung Neuseelands so gut wie im Tongariro Nationalpark: Mit seinen drei aktiven Vulkanen, heißen Quellen, smaragdgrünen Seen und blühenden Wiesen bietet der älteste Nationalpark des Landes eine kontrastreiche Landschaft. Der sich im Zentrum der Nordinsel erstreckende Park gehört zum UNESCO-Welterbe.

Preisbeispiel: ab 299 EUR p.P. / Nacht im Doppelzimmer, inkl. Frühstück

Neue Privattouren:

Kulturelle Tour in Rotorua

Rotorua ist das Zentrum der Maori-Kultur. Hier erleben Boomerang-Gäste während einer privatgeführten, anspruchsvollen Tour einen echten kulturellen Austausch mit Neuseelands Ureinwohnern. Das Natur- und Kulturerlebnis beginnt mit einer kurzen Wanderung im Otanewainuku-Wald, in dem riesige Bäume zu sehen sind und eine reiche Vogelwelt auf Besucher wartet.

Im Anschluss wird das private Atelier von Todd Couper, einem zeitgenössischen Maori-Künstler, besucht, der sich auf Holzschnitzerei und Skulpturen spezialisiert hat und davon berichtet, wie seine Kultur ihn zu seiner Kunst inspiriert.

Preisbeispiel: ab 734 EUR p.P. (bei zwei Teilnehmern) inkl. englischsprachigem Reiseleiter, Transfers ab/bis Rotorua Hotels, Mittagessen

Private Food-Tour

Die Region rund um Queenstown hat mehr als nur Abenteuer zu bieten. Neben beeindruckenden Berg- und Seen-Landschaften sowie malerischen Schluchten punktet die Gegend auf der Südinsel auch mit vielen regionalen Köstlichkeiten. Boomerang-Gäste begeben sich mit ihrem privaten Reiseleiter auf Erkundungstour durch die Weinregion des Central Otago. Das südlichste Weinbaugebiet der Welt ist berühmt für aromatische Pinot Noir-Weine.

Beim Besuch von drei der besten Weingüter der Region gewähren die Winzer spannende Einblicke hinter die Kulissen der Weinherstellung. Während der Weinproben können regionale Köstlichkeiten probiert werden.

Preisbeispiel: Privattour ab 672 EUR p.P. (bei zwei Teilnehmern) inkl. englischsprachigem Reiseleiter, Hoteltransfers, Mittagessen, drei Weinproben

Neue deutschsprachige Kleingruppenreise

Auf der neuen 22-tägigen Kleingruppen-Rundreise „Neuseelands Wunder“ erleben Reisende viel ursprüngliche Natur: Berge, Seen, Albatrosse, Kiwis, Wale, Delfine und eine Vielzahl an Nationalparks mit einer unvergesslichen Flora und Fauna.

Preisbeispiel: 22 Tage deutschsprachige Kleingruppenreise (max. 14 Teilnehmer), inkl. Flug ab/bis Deutschland, 18 Übernachtungen in Hotels/Lodges/Motels, vielen Mahlzeiten, Ausflügen & Touren; ab 7.399 EUR p.P.

Neuseeland mit dem Mietwagen erkunden

Vom Fjordland im tiefen Süden bis hoch nach Tutukaka im Norden: Auf einer neuen 30-tägigen Selbstfahrerrundreise „Neuseeland mit allen Sinnen“ erleben Boomerang-Gäste die hippe Metropole Christchurch, den berühmten Milford Sound, eine Glühwürmchen-Höhlentour in Te Anau, die Geysire in Rotorua und einen Bootsausflug der ganz besonderen Art. Die Poor Knights in der Nähe von Tutukaka gelten noch als echter Geheimtipp zum Schnorcheln und Tauchen. Auch die Weininsel Waiheke bei Auckland, eine Walbeobachtung vor Kaikoura und eine Tour im Vintage Car durch Napier stehen auf dem Programm.

Preisbeispiel: 30 Tage Mietwagenrundreise, inkl. Flug ab/bis Deutschland, Fahrzeugmiete, Übernachtungen, vielen Mahlzeiten, Ausflügen & Touren; ab 6.999 EUR p.P.

