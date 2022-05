TUI Cruises: Buchungsstart der Mein Schiff 3 Winterrouten 2022/23

Die Mein Schiff 3 bietet Reisenden im Winter 2022/23 eine besonders große Auswahl an Anfahrten darunter: Langzeitreisen in die Karibik, Entdeckertour zu den Kanarische Inseln, Madeira, Azoren und Kapverdische Inseln sowie einzigartige Skandinavien-Routen, bis nördlich des Polarkreises.

Winterfahrplan der Mein Schiff 3

Nach einer Reise durch das westliche Mittelmeer im Oktober startet die Mein Schiff 3 am 1. November von Bremerhaven aus zu einer fast vierwöchigen Langzeitreise mit Madeira, Lanzarote, Teneriffa, La Palma sowie den kapverdischen Insel São Vicente und Santiago.

Anschließend läuft die Mein Schiff 3 mit ihren Gästen die skandinavischen Häfen Aarhus in Dänemark, Kristiansand in Norwegen und Göteborg in Schweden an. Der An- und Abreisehafen ist Bremerhaven.

Die erste 35-tägige Langzeitreisen der Mein Schiff 3 führt dann über Weihnachten und Silvester ab/bis Deutschland in die Karibik. Zu den Zielen dieser Route zählen unter anderem Inseln wie St. Maarten, Curacao, Aruba, Tortola und Antigua.



Von Mitte Februar bis Mitte März besteht die größte Chance, die faszinierenden Nordlichter erleben zu können. Deshalb macht sich die Mein Schiff 3 in diesem Zeitraum zu zwei 14-tägigen Reisen durch die Fjordlandschaften über Nordfjordeid, Narvik und Tromsø bis zum Nordkap auf.

Der Frühling gehört dann ab Mitte März wieder ganz den blühenden Landschaften der Azoren und den kanarischen sowie kapverdischen Inseln.

Preisbeispiele:

Die 26-tägige Reise „Kapverden ab Bremerhaven“ vom 1. bis 27. November 2022 kostet ab/bis Bremerhaven inklusive Frühbucher-Ermäßigung bei Doppelbelegung ab 3.099 EUR p.P. in einer Innenkabine; ab 3.769 EUR p.P. in einer Balkonkabine.

Die 35-tägige Reise „Karibische Inseln ab Bremerhaven“ vom 11. Dezember 2022 bis 15. Jänner 2023 kostet ab/bis Bremerhaven inklusive Frühbucher-Ermäßigung bei Doppelbelegung ab 4.599 EUR p.P. in einer Innenkabine; ab 5.569 EUR p.P. in einer Balkonkabine.

Die 14-tägige Reise „Norwegen mit Nordkap & Tromsø“ vom 19. Februar bis 05. März 2023 kostet ab/bis La Bremerhaven inklusive Frühbucher-Ermäßigung bei Doppelbelegung ab 1.799 EUR p.P. in einer Innenkabine; ab 2.199 EUR p.P. in einer Balkonkabine.

(red)