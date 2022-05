Iceland ProCruises: Island-Angebot für Alleinreisende

Nachdem sämtliche Corona-Beschränkungen für die Einreise und das Leben auf Island aufgehoben sind, startet Iceland ProCruises nun eine besondere Aktion für Alleinreisende: die 10-tägige Island Umrundung im Sommer 2022 an Bord der Ocean Diamond gibt es so auch für Alleinreisende ohne Aufpreis.

Preisbeispiel: Die 10-tägige Island-Umrundung an Bord der Ocean Diamond ist ab 3.090 EUR in der Doppelkabine zur Alleinnutzung und voller Verpflegung an Bord buchbar.

Island-Umrundung an Bord der Ocean Diamond

An Bord der Ocean Diamond, die nur 210 Gästen Platz bietet, erleben Reisende die größte Vulkaninsel der Welt mit neun angelaufenen Häfen und Exkursionen mit den bordeigenen Zodiacs besonders intensiv. Hinzu kommt eine große Bandbreite an Landausflügen: Per Bus, als Wanderung zu Vulkanen oder zu einem gemeinsamen Restaurantbesuch mit dem Kapitän. Landestypische Speisen mit viel frischem Fisch, landeskundliche Vorträge und die isländische Reiseleitung - bei allen Landausflügen wird stets auch deutsch gesprochen - bringen das isländische Lebensart zusätzlich an Bord und runden die Reise vollkommen ab.

Die Island-Umrundungen ab und bis Reykjavik finden noch bis Ende Juli 2022 statt. Weitere Informationen: www.icelandprocruises.de (red)