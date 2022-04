Oceania Cruises präsentiert Reiseprogramm 2024

Das Kreuzfahrtprogramm von Oceania Cruises für 2024 steht fest und umfasst insgesamt mehr als 350 Reiserouten, darunter über 130 Grand Voyages auf sieben Schiffen und allen sieben Kontinenten. Die Routen können ab sofort online eingesehen werden und stehen ab dem 4. Mai 2022 für Reservierungen zur Verfügung.

„Mit unserer Kollektion 2024 haben wir einen ganz neuen Standard für außergewöhnliche Reiseziele gesetzt, mit einer erstaunlichen Mischung aus bekannten Destinationen und exotischen neuen Orten", so Howard Sherman, President und CEO von Oceania. Cruises.

Europa

2024 wird die bisher umfangreichste und vielfältigste Europa-Saison der Marke sein: Mit sechs Schiffen, die rund um den Kontinent positioniert sind, werden Ziele wie Grönland und Island im Norden und Westen bis hin zu den Heiligen Ländern Ägypten und Israel im Süden und Osten angefahren.

Insignia, Nautica, Marina und Sirena werden den größten Teil der Saison den Norden Europas und die westlichen Weinländer erkunden. Riviera und Vista steuern das Mittelmeer mit zahlreichen Reisen nach Spanien, Frankreich, Italien, Kroatien, Griechenland, der Türkei, Malta, Israel, Ägypten und mehr an.

Nordamerika

Regatta, Insignia und Nautica locken mit fast drei Dutzend Entdeckungsreisen nach Alaska, Neuengland, Kanada, Bermuda und den Südstaaten. Die Regatta wird ihre beliebte Alaska-Saison mit einer Reihe von Reisen fortsetzen, die die Region in ihrer ganzen Pracht präsentieren. Zu den Zielen gehören Icy Strait Point, Kodiak, Juneau, Skagway, Ketchikan, Sitka, Wrangell, Prince Rupert und Victoria.

An der Ostküste bieten Insignia und Nautica von New York City, Boston und Montreal aus Fahrten zu den Bermudas, Neuengland und den Provinzen Kanadas.

Südamerika

Südamerika ist ein riesiger Kontinent voller spannender Entdeckungen und die Marina wird den Gesamten befahren - und sogar einen Abstecher in der Antarktis zur Paradise Bay, Admiralty Bay und Half Moon Island machen.

Asien & Afrika

Mit knapp 40 Abfahrten präsentiert Oceania Cruises diese faszinierenden Länder. Die Riviera wird in ihrer ersten Saison in der Region von Arabien nach Indien, Südostasien, den Philippinen, Vietnam, China, Südkorea und Japan segeln.

Nautica erkundet den Fernen Osten und bietet Kreuzfahrten, die Südafrika, Mosambik, Mayotte und die Seychellen vorstellen. Die Reisen von Regatta stellen eine Mischung dieser Länder dar. Es gibt auch zahlreiche Gelegenheiten, einzelne Staaten oder Regionen ausführlicher zu erkunden, wie z. B. Japan, Arabien und Indochina.

Südpazifik, Australien & Neuseeland

Oceania Cruises erweitert sein Angebot mit zwei Schiffen in dieser Region – Regatta und Nautica. Regatta konzentriert sich auf Neuseeland und Australien, einschließlich einer 35-tägigen Umrundung des Kontinents. Außerdem folgen eine Reihe von Reisen dem Kreuz des Südens über den Pazifik bis nach Polynesien.

Nautica wird hier vier 10-tägigen Abfahrten ab Papeete anbieten.

Karibik, Panamakanal & Mexiko

Die Reiserouten für die Karibik, den Panamakanal und Mexiko umfassen Ziele abseits der ausgetretenen Pfade wie Bonaire, Dominica, Guadeloupe und St. Vincent sowie die idyllischen Yachthäfen von Gustavia, Rodney Bay, Tortola und Port Royal. Auf dem Weg nach Westen können Reisende in die geschichtsträchtigen Kulturen von Mexiko, Belize, Honduras und Guatemala eintauchen. Panama lockt mit seinem weltverändernden Kanal, dem kolonialen Charme von Colón und der kosmopolitischen Modernität von Panama City.

Höhepunkte der Kollektion 2024

Neue Häfen: Beppu, Japan; Bluff, Neuseeland; Castro, Chile; Coron, Philippinen; Djupivogur, Island; Gatun Lake, Panama; Heimaey, Island; Port Royal, Jamaika; Kumamoto, Japan; Limerick, Irland; São Francisco do Sul, Brasilien; Seydisfjordur, Island; Szczecin, Polen; Taranto, Italien.

Die Reisedauer ist von 7 bis 82 Tagen lang.

Hunderte Übernachtungen und längere Hafenaufenthalten.

Die Riviera fährt in ihrer Eröffnungssaison nach Arabien, Indien, Asien, Japan und auf die Philippinen.

Regatta und Nautica bieten 24 Fahrten nach Australien, in den Südpazifik und nach Polynesien an.

Marina, Riviera, Sirena und Vista kreuzen auf 99 verschiedenen Reisen im Mittelmeer.

Insignia, Nautica, Marina und Sirena bieten mehr als 60 Möglichkeiten, die Schönheiten von Island, Grönland, den Britischen Inseln und Irland, den norwegischen Fjorden und dem Nordkap sowie die Weinländer und großen Hauptstädte Europas zu entdecken.

Die Regatta bietet 2024 wieder ihre beliebten Alaska-Kreuzfahrten mit einer Auswahl von sieben- bis 23-tägigen Routen ab Seattle, Vancouver, Seward und Los Angeles an.

Insignia und Nautica haben fünfzehn sieben- bis 18-tägige Reisen zu den Bermudas, nach Neuengland und Kanada mit Abfahrten ab New York City, Boston und Montreal im Programm.

Nautica und Marina bieten 15 Südamerika-Reisen an, die zwischen 10 und 51 Tagen dauern.

Regatta, Insignia, Nautica, Sirena und Vista halten mehr als 50 Abfahrten mit großer Vielfalt in die Karibik, den Panamakanal, die mexikanische Riviera und das kalifornische Weinland bereit.

Weitere Information zur Kollektion 2024 HIER (red)