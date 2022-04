TUI experiences-Angebote jetzt mit 15% Provision

Mit den Angeboten von TUI experiences können Agents ihren Kunden die Reiseangebote mit besonderen Erlebnissen aufpeppen und profitieren bei der Buchung ab dem 1. Mai von höheren Ertragschancen durch die Erhöhung der Basisprovision von 10 auf 15%. Auf Privattransfers von Mozio gibt es weiterhin 10%, die Angebote von Golf Globe werden mit 5% verprovisioniert.

Verkauf von Zusatzleistungen hat Potenzial

Laut einer Umfrage sind 50% der TUI Gäste an der Buchung von Ausflügen und Erlebnissen in der Urlaubsdestination interessiert, 31% wollen für ihren Sommerurlaub einen Privattransfer dazu buchen. Und das am besten bereits vor Reiseantritt im Reisebüro, um sich vor Ort um nichts mehr kümmern zu müssen. Generell ist die Bereitschaft gegeben, sich dieses Jahr im Urlaub etwas Besonderes zu leisten.

TUI experiences-Angebot

Aus über 55.000 Erlebnissen, Ausflügen und Veranstaltungen in den Destinationen können Agents für ihre Kunden über den personalisierten Buchungslink der Plattform gotui.com bzw. über die paxlounge von paxconnect das passende Angebot wählen.

Privattransfers werden künftig ausschließlich über den personalisierten Buchungslink in TUI experiences zur Verfügung stehen.

