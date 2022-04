AIDA Cruises: Saisonstart in Kiel

Seit 25. April 2022 bietet die AIDAluna die unter Fans des Nordens besonders beliebten 17-tägigen Reisen „Highlights am Polarkreis“ an. Ideal zum Schnuppern sind die 3- oder 4-tägigen Kurzreisen nach Norwegen oder Dänemark im September. Insgesamt stehen 15 verschiedene Routen ab Kiel zur Auswahl.

Die AIDAprima kommt am 29. April 2022 nach Kiel und wird im April und Mai viermal in Richtung Norwegen und Dänemark starten.

Die AIDAnova bietet ab 14. Mai 2022 bis Mitte Oktober siebentägige Reisen nach Norwegen und Dänemark. Neben einem Besuch der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sowie Kristiansand in Norwegen können die Gäste der AIDAnova während eines zweitägigen Aufenthaltes in der norwegischen Hauptstadt Oslo das ganz besondere Flair der Mittsommernächte genießen.

Auf einzelnen Abfahrten steuert die AIDAnova außerdem einen neuen AIDA Hafen an: das dänische Skagen, Stadt des Lichts. Endlose Strände und die größte Wanderdüne des Landes, aus der nur noch der Turm der versandeten Gemeindekirche hervorschaut, ziehen die Besucher an.

Mit der AIDAbella geht es ab dem 15. Mai 2022 auf 14-tägige Reisen zu den Lofoten und zum Nordkap, aber auch Großbritannien und Island werden angesteuert.

Am 22. Oktober 2022 verlässt mit der AIDAnova das letzte AIDA Schiff den Hafen von Kiel mit Kurs auf die Winterdestination.

Kreuzfahrten ab Warnemünde & Hamburg

Neben zahlreichen Reisen ab Kiel bietet AIDA Cruises in diesem Jahr auch wieder Kreuzfahrten ab Warnemünde und Hamburg an. Die Saison in Warnemünde ist in diesem Jahr mit der AIDAdiva am 11. April 2022 und mit der AIDAmar am 14. April 2022 gestartet. Die AIDAaura folgt im Sommer.

In Hamburg sind in diesem Jahr bereits einige AIDA Schiffe eingelaufen. Ein besonderes Highlight was der Erstanlauf des neuen Schiffes AIDAcosma, welches am 9. April 2022 auch in der Hansestadt getauft wurde.

Weitere Infos

Mit dem AIDA Sommer-Versprechen bietet AIDA Cruises seinen Gästen ein Plus an Flexibilität und Sicherheit. Bei Neubuchung einer Reise in der Sommersaison 2022 bis zum 31. Mai 2022 können Gäste einmalig kostenfrei bis 30 Tage vor Reisebeginn umbuchen – in allen Tarifen, sowohl den Reisetermin als auch die Route. Dies gilt für Abfahrten vom 30.03. bis 31.10.2022.

Für alle AIDA Reisen in der Sommersaison 2022 ist für alle Gäste ab 12 Jahren ein vollständiger Impfschutz Voraussetzung. Alle Kreuzfahrten werden in Übereinstimmung mit dem umfassendes Gesundheits- und Sicherheitskonzept von AIDA Cruises durchgeführt.

Ausführliche Informationen zum AIDA Sommer-Versprechen sowie alle wichtigen Informationen zur Reisevorbereitung, unter anderem zu Impfschutz-, Test- und Einreisebestimmungen, Ausflügen und dem Gesundheitskonzept, sind auf www.aida.de/urlaubskompass zu finden. (red)