nicko cruises: Clubreise von Gran Canaria bis Málaga

nicko cruises stellt seine neue Clubreise vor: Neben den Eindrücken der Kanaren, Madeira und Málaga sorgen Fernsehmoderatorin Ulla Kock am Brink, Schlagersängerin Tina York und Fernseh- & Hörfunkmoderator Michael Thürnau für Unterhaltung an Bord.

Für nicko cruiseCLUB-Mitglieder gibt es außerdem zahlreiche exklusive Erlebnisse: Eine Schiffsführung mit Blick hinter die Kulissen, eine Fragerunde mit Kapitän, Hotelmanager und Cruise Director, eine Brückenführung, ein besonderes indisches Abendessen sowie eine Fotosession mit prominentem Überraschungsgast auf dem dafür exklusiv geöffneten Schiffsbug.

Die prominenten Reisebegleiter:

Michael Thürnau

Der norddeutsche Michael Thürnau, unter anderem bekannt als „Bingobär“ in der Lotteriesendung BINGO! im NDR, sorgt bei den Gästen der Vasco da Gama nicht nur für ausreichend Lacher, sondern auch für Gewinne. Am 29. September 1997 feierte Thürnau mit „Bingo! – Die Umweltlotterie“ Premiere im norddeutschen Fernsehen. Seither hat er mit seiner Sendung mehrere als 226 Mio. EUR für Umwelt- und Entwicklungsprojekte eingespielt und ist einer der beliebtesten Fernsehmoderatoren in Deutschland. Auf der Vasco da Gama führt er mit Witz und Charme durch den Abend und sorgt mit seiner lockeren Art für beste Stimmung an Bord.

Ulla Kock am Brink

Ulla Kock am Brink arbeitet bereits seit 1987 als freie Mitarbeiterin beim WDR, seit 1989 bei RTL in der Unterhaltung und den News. In den 90er Jahren wurde sie unter anderem mit der „100.000 Mark-Show“ einem Millionenpublikum bekannt und ist bis heute als Moderatorin, Autorin und Mediencoach tätig.

Mit drei verschiedenen Programmen sorgt Ulla Kock am Brink für abwechslungsreiche Unterhaltung an Bord. Sie lässt es sich nicht nehmen, dem Kapitän des Schiffs in einem Talkshowformat alle interessanten Details über das Leben an Bord und auf hoher See zu entlocken. Bei einer Kennenlernveranstaltung steht sie dann selbst im Mittelpunkt und steht den Gästen von Vasco da Gama Rede und Antwort. Etwas ruhiger geht es bei ihrer Lesung zu, bei der Frau Kock am Brink aus ihrem neuen Buch liest.

Tina York

Mit ihrem Lied „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“ gewann Frau York 1974 die ZDF-Hitparade. Der Song ist einer der größten Hits der 70er Jahre. Sie blickt auf 30 Jahre Showbusiness zurück. In ihren Shows singt sie neben den eigenen Liedern bekannte Stimmungs- und Schlagersongs, Musicalmelodien aber auch internationale Hits. Die ansteckende und fröhliche Art von Frau York begeisterte nicht zuletzt 2018 die Zuschauer der RTL-Sendung „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, besser bekannt als das „Dschungelcamp“, wo sie zu einem echten Publikumsliebling wurde. Diese bunte Mischung aus Stimmung und guter Musik erleben die Gäste von Vasco da Gama mit Tina York an Bord hautnah.

Reiseroute der Vasco da Gama

Neben der prominenten Begleitung und dem Unterhaltungsprogramm sorgen nicht zuletzt auch die Destinationen dieser Reise für einzigartige Momente. Los geht es auf Gran Canaria, in der quirligen Hafenhauptstadt Las Palmas. Auf Teneriffa wird dann der Tagesausflug zum Vulkan Pico del Teide zum unbestrittener Höhepunkt. Das nächste Ziel der Reise ist dann die zweitkleinste Insel der Kanaren, La Gomera, die dank der Passatwinde im Norden grün und fruchtbar ist und Reisende zum Wandern einlädt. Die Destination Fuerteventura besticht dann mit seiner bizarren Landschaft und weißen Sandstränden, bevor es in Richtung Madeira geht. Weiter geht es durch die berühmte Meeresenge zwischen Europa und Afrika – inklusive Bootsausflug zu den Delfinen – bis nach Málaga, wo die Reise endet.

Weitere Informationen: zum Angebot von nicko cruises erhalten interessierte Reisebüros unter der Agentur-Hotline +49 (0) 711 / 24 89 80 555 oder auf der Webseite www.gemeinsamaufkurs.de. (red)