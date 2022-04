Studiosus präsentiert CityLights-Angebot 2022

Studiosus startet mit den ersten CityLights-Touren: So sind Studiosus-Gäste im April und Mai in Florenz, Rom und Venedig, aber auch in Barcelona, Madrid und Athen unterwegs. Zudem führen nach zweijähriger pandemiebedingter Pause erstmals wieder Reisen nach Istanbul und New York.

Studiosus Städtereisen 2022

In Florenz geht es mit der Studiosus-Reiseleiterin zur Ponte Vecchio und in die Uffizien, in Lissabon zu Fuß durch die Altstadt Alfama und zum Castello de San Jorge mit seinem Prachtblick auf die Stadt am Tejo. Hagia Sophia, Topkapi-Palast und Blaue Moschee erweckt der Studiosus-Reiseleiter dagegen in Istanbul zum Leben – Bootsfahrt auf dem Bosporus inklusive. Und in New York schauen die Studiosus-Gäste im Columbus Park in Chinatown Xiangqi-Spielern beim asiatischen Schach über die Schulter, erkunden in der Lower East Side die Welt der Graffiti-Sprayer und Straßenkünstler und können mit ihrer Reiseleiterin im Metropolitan Museum of Art Werke von Weltrang erleben, zum Beispiel Van Goghs Selbstbildnis mit Strohhut.

Neben dem Besichtigungsprogramm und der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung punkten die Städtereisen von Studiosus mit einem Rundum-Sorglos-Paket. Es reicht von An- und Abreise über die zentral gelegenen Hotels bis hin zum gemeinsamen Willkommensessen und Farewell-Drink.

Nähere Informationen zum aktuellen Angebot unter: www.studiosus.com/reisevarianten/staedtereisen

Wie bei Studiosus üblich, werden auch bei Studiosus CityLights die Emissionen aller Flüge, des Transports und der Hotelunterkunft mit Verpflegung durch Investitionen in Klimaschutzprojekte kompensiert. Das Sicherheits- und Hygienekonzept von Studiosus ist HIER abrufbar (red)