Prima Reisen: Restplätze für die Vorsaison

Der Sommer rückt näher und die ersten lang ersehnten Abreisen finden statt. Trotzdem gibt es noch immer einige Kurzentschlossene. Für all jene gibt es noch vereinzelt verfügbare Restplätze in den Monaten Mai und Juni. Wie beispielsweise ein Trip nach Italien inklusive Weinverkostung, eine Rundreise durch Irland oder Abstecher in die Metropolen des Nordens.

Preisebeispiele:

Metropolen des Nordens - Oslo, Stockholm, Göteborg und Kopenhagen: Termin: 28.06. - 04.07.2022; Inklusive: Flug Wien - Oslo - Kopenhagen - Wien mit Austrian Airlines, 6 Unterbringung in 3- und 4-Sterne Hotels mit Halbpension & Deutschsprechende Reiseleitung ab 1.258 EUR

Höhepunkte der grünen Insel - Rundreise durch Irland: Termin: 19.06. - 26.06.2022; Inklusive: Flug Wien - Dublin - Wien mit Aer Lingus, 7 Unterbringung in 3- und 4-Sterne Hotels mit Halbpension, Fähre Tarbert - Killimer & Deutschsprechende Reiseleitung ab 1.498 EUR

Traumhafte Amalfiküste - Schönheiten im Golf von Neapel: Termine: 28.05. - 04.06.2022 / 04.06. - 11.06.2022 / 18.06. - 25.06.2022; Inklusive: Flug Wien - Neapel - Wien mit Austrian Airlines, 7 Unterbringung im 4-Sterne Villa Crawford in Sorrent oder ähnl. mit Halbpension + Verkostung von Limoncello und Büffelmozarella + Nationalparkgebühr Vesuv + Weinverkostung mit italienischen Spezialitäten & Deutschsprechende Reiseleitung während der Reiseflüge ab 1.098 EUR

Tanz auf den Vulkanen - Inselhüpfen auf den Äolischen Inseln: Termin: 04.06. – 11.06.2022; Inklusive: Flug Wien - Catania - Wien mit Austrian Airlines, 1 Unterbringung im 4-Sterne Hotel Milazzo + 6 Unterbringung im 4-Sterne Tritone od. ähnl. auf Lipari mit Frühstück, 4 Abendessen und 1 Mittagessen + Weinverkostung + Bootsausflug nach Panarea und zur Feuerstraße des Stromboli + Bootsausflug zu den Inseln Filicudi und Alicudi + Bootsausflug zur Insel Vulcano + Halbtagesausflug auf der Insel Lipari & Deutschsprechende Reiseleitung ab 1.364 EUR

Die Königin des Mittelmeeres Rundreise durch Sizilien: Termin: 28.05. – 04.06.2022; Inklusive: Flug Wien - Catania – Wien mit Austrian Airlines, 7 Unterbringung in 3- und 4-Sterne Hotels mit Halbpension + Verkostung sizilianischer Spezialitäten im Weingut Gambino + Lokale Stadtführungen in Agrigent, Syrakus und Palermo & Deutschsprechende Reiseleitung ab 1.049 EUR

Nähere Infos unter: www.primareisen.com

Aktionspreise auf Flughafenparkplätze

Außerdem bietet Prima Reisen seinen Kunden bis zu 20% auf Flughafenparkplätze für Wien Schwechat. Angebot gültig nur solange der Vorrat reicht. (red)