AIDA Cruises eröffnet Kreuzfahrtsaison in Warnemünde

In Warnemünde sind in diesem Jahr insgesamt 60 Anläufe von AIDA Schiffen geplant: Den Anfang macht dabei die AIDAdiva die bereits nächste Woche in Warnemünde einläuft und zunächst auf viertägige Kurzreisen nach Schweden mit Anläufen in Stockholm und Visby geht. Nach einem planmäßigen Werftaufenthalt Ende April stehen für die AIDAdiva dann ab Mitte Mai bis Oktober die Reisen nach Norwegen und Dänemark sowie Kreuzfahrten zu den Ostseemetropolen wie Stockholm und Kopenhagen auf dem Programm.

Als zweites Schiff folgt dann am 14. April 2022 die AIDAmar. Bis Oktober fährt das Schiff auf neun- und zehntägigen Kreuzfahrten nach Skandinavien oder nach Norwegen. So stehen beispielsweise mit Oslo, Kopenhagen und Stockholm gleich drei nordische Hauptstädte auf dem Programm sowie Anläufe in Göteborg, Aarhus und Visby. Bei den Reisen Richtung Norwegen geht es dabei gleich in drei verschiedene Fjorde: nach Eidfjord, Olden und Vik sowie nach Bergen, Skagen, Kristiansand und Göteborg.

Mit der AIDAvita lässt sich dann ab 24. Juli 2022 die Ostseeküste auf abwechslungsreichen Routen ab Warnemünde erkunden. Highlights sind der Besuch auf der Insel Bornholm, die Reise zu den nordischen Hauptstädten Kopenhagen, Stockholm und Oslo sowie ein Stop in Sundsvall, eine der schönsten schwedischen Städte. Auf einzelnen Abfahrten steht als neuer Hafen Karlskrona, die einzige Barockstadt Schwedens, oder Aalborg inmitten des dänischen Limfjords auf dem Programm.

Kreuzfahrten ab Kiel und Hamburg

Neben zahlreichen Reisen ab dem Heimathafen Warnemünde bietet AIDA Cruises in diesem Jahr auch wieder Kreuzfahrten ab Kiel und Hamburg an. Die Saison in Kiel startet in diesem Jahr mit der AIDAluna am 25. April 2022. Die AIDAnova und die AIDAbella folgen im Mai.

In Hamburg sind in diesem Jahr bereits einige AIDA Schiffe eingelaufen. Ein besonderes Highlight war der Erstanlauf des neuen Schiffes AIDAcosma, welches morgen, am 9. April 2022, auch in der Hansestadt getauft wird.

Das AIDA Sommer-Versprechen

Bei Neubuchung einer Reise in der Sommersaison 2022 bis zum 31. Mai 2022 können Gäste einmalig kostenfrei bis 30 Tage vor Reisebeginn umbuchen – in allen Tarifen, sowohl den Reisetermin als auch die Route. Dieses "AIDA Sommer-Versprechen" gilt für Abfahrten bis 31. Oktober 2022.

Weitere Informationen unter: www.aida.de/urlaubskompass (red)