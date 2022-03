Costa Kreuzfahrten unterstützt Wiener Tafel

Schon seit Jahren setzt sich die Costa Crociere Foundation mit Umwelt- und Sozialprojekten für die Förderung, Unterstützung und Entwicklung unterschiedlichster Initiativen ein. Schwerpunkt dieser Initiativen sind der Umweltschutz und die Bekämpfung von Not und Benachteiligung in verschiedensten Ecken der Welt. Auch die heimische Situation wird hierbei nicht vernachlässigt: Gemeinsam mit der Wiener Tafel engagierte sich die Costa Crociere Foundation gegen Hunger in Österreich.

Italienische Spezialitäten

Vergangenen Monat hat die Costa Crociere Foundation 700kg hochwertige Lebensmittel à la „Made in Italy“, wie Pasta, Pesto, Olivenöl, Kaffee, Süßigkeiten und vieles mehr an die Wiener Tafel gespendet. Mit einem Costa Team vor Ort konnten 48 Kisten zu je fast 15kg zusammengestellt und an 16 verschiedene Sozialeinrichtungen ausgeliefert werden. Rund 1.000 Personen, darunter hauptsächlich Frauen und Kinder, konnten so versorgt werden. „Wir freuen uns sehr, die Wiener Tafel so tatkräftig unterstützen zu können. Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind schon lange grundlegende Themen für die Costa Crociere Foundation. Mit so wichtigen Projekten wie denen der Wiener Tafel gehen wir gemeinsam einen Schritt in die richtige Richtung“, meint Martina Pehsl, PR & Marketing Manager Costa Kreuzfahrten Austria & Switzerland, als einer der Mitarbeitenden,die an der Charity Aktion beteiligt war.

Die Wiener Tafel

Die Wiener Tafel setzt sich bereits seit über 20 Jahren gegen die Verschwendung und für die gerechte Verteilung von Lebensmitteln ein. Damit ist sie die älteste Tafel Österreichs. Gemeinsam mit Sozialeinrichtungen stellt die Wiener Tafel sicher, dass armutsbetroffene Menschen professionell angeleitete Wege aus der Armut finden, und schafft ein Bewusstsein für die Themen Armut, Verteilungsgerechtigkeit, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. (red)