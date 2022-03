Destination Canada: Airline Webinar

Kanadas Metropolen und Drehkreuze Toronto, Montréal, Calgary und Vancouver sind im Sommer mit Air Canada wieder täglich nonstop von Frankfurt erreichbar. Ab München bedient Air Canada täglich das Drehkreuz Toronto. Über diese Drehkreuze geht’s schnell und bequem mit vielen Anschlussflügen weiter zu rund 50 größeren und kleineren Zielen in ganz Kanada z.B. nach Whitehorse, Yellowknife, Edmonton, Regina, Winnipeg, Québec City, Ottawa, Charlottetown, Halifax, St. John’s und vielen mehr. Seid gespannt auf alle Neuigkeiten und detaillierte Informationen rund um Eurowings Discover, der neuen Ferienfluggesellschaft der Lufthansa. Ab Mai bzw. Juni verbindet Discover Frankfurt direkt mit Calgary (4x wöchentlich) sowie Halifax (3x wöchentlich) und ergänzt somit das breite Angebot an Langstreckenflügen nach Kanada der Lufthansa Group. Mit Deutschlands beliebtestem Ferienflieger, Condor, nonstop zu den schönsten Zielen Kanadas: ob in die Millionen-Metropole Toronto, nach Vancouver an der Westküste, Halifax in Nova Scotia oder Whitehorse am Yukon-Strom, mit Condor beginnt der Urlaub bereits an Bord.

Datum: 07. April 2022

Uhrzeit: 15 bis 16 Uhr

Anmeldung: HIER

Das Webinar findet auf deutsch statt. (red)