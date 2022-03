Gebeco: Neue Reisen rund ums Mittelmeer

„Der Mittelmeerraum bleibt auch in diesem Jahr stark gefragt bei unseren Reisenden“, so Michael Knapp, CCO von Gebeco, „Daher haben wir jetzt zum Saisonstart einige frische Reiseideen buchbar gemacht, die auch für Europa-Kenner Neues bieten.“

Mit zwei neuen Portugal Reisen führt Gebeco die Reisegäste durch die eher unbekannten Regionen des Landes. Tel Aviv und Jerusalem sind die Highlights der neuen Städtereise „Zwei Städte – Zwei Welten“ und mit dem Rad geht es für abenteuerlustige Aktivreisende von Sevilla bis nach Marrakesch.

Alle Reisen ab sofort buchbar.

Neue Reiseerlebnisse für den Mittelmeerraum

Portugals Vielfalt von der Küste bis ins Gebirge steht im Fokus der beiden neuen 15-tägigen Kleingruppenreisen. Iberer, Römer, Westgoten, Muslime und mittelalterliche Christen haben in Portugal ihre Spuren hinterlassen, die jede Menge reizvolle Orte für Kulturbegeisterte bieten. Doch auch für Naturfans ist Portugal genau das richtige Ziel. Der Nationalpark Peneda Gerês, das Douro-Tal und das Serra da Estrela Gebirge in Zentral- und Nordportugal bieten beeindruckende Erlebnisse in und mit der Natur. So verbringt die Gruppe einen Tag an der Seite eines traditionellen Hirten, besucht ein Mikroreservat nahe Aveiros Ria oder genießt Wein und Olivenöl zu Gast bei einem Öko-Agrotourismus-Bauernhof in Alentejo.

Wer nach etwas mehr Abenteuer sucht, ist auf Radreise von Sevilla nach Marrakesch genau richtig. Städte voller Geschichte und großartige Landschaften erwarten die Radler. Intensiv erlebt die kleine Gruppe auf ihrer 12-tägigen Entdeckungsreise, dass Orient und Okzident eigentlich zusammengehören, denn es wird ihnen mehr Verbindendes als Trennendes begegnen.

Für alle, die nach einer kurzen Auszeit vom Alltag suchen und dennoch kontrastreiche Vielfalt erleben möchten, hat Gebeco die Städtereise nach Tel Aviv und Jerusalem buchbar gemacht. Dynamische Moderne in Tel Aviv trifft hier auf jahrtausendealte Geschichte in Jerusalem und garantiert für abwechslungsreiche Reiseerlebnisse.

Preisbeispiele:

„Entdeckungen im unbekannten Nord- und Zentralportugal“: 15-Tage-Erlebnisreise ab 3.645 EUR inkl. Flüge Link zur Reise

„Natur, Kultur und Traditionen in Portugals Süden“: 15-Tage-Studienreise ab 4.295 EUR inkl. Flüge Link zur Reise

„Radreise von Sevilla nach Marrakesch“: 12-Tage-Radreise ab 2.345 EUR inkl. Flüge Link zur Reise

„Israel: 2 Städte - 2 Welten“: 5-Tage-Erlebnisreise ab 1.295 EUR inkl. Flüge Link zur Reise

(red)