WESTbahn: Vorverkaufsstart für die Strecke Wien-München

Ab 8. April 2022 fährt die WESTbahn bis zu viermal täglich in 3 Stunden 47 Minuten von Wien nach München ab 2. August 2022 sogar bis zu sechsmal pro Tag. Von Salzburg Hauptbahnhof fährt die WESTbahn dabei ohne Halt bis München Ost durch, wo der Umstieg Richtung Flughafen unkompliziert möglich ist. Tickets für die Strecke sind ab sofort erhältlich.

Details zum Fahrplan

Ab 8. April verlässt der erste Zug nach München täglich um 08:06 Uhr den Wiener Westbahnhof und kommt um 12:13 Uhr in der bayerischen Landeshauptstadt an. Die letzte Direktverbindung startet um 18:06 Uhr (ausgenommen Samstag) nach München und kommt dort um 22:07 Uhr an.

In die entgegengesetzte Richtung fährt der erste Zug von München Hauptbahnhof um 05:48 Uhr (ausgenommen Sonntag und österreichische Feiertage) und kommt um 09:54 Uhr in Wien Westbahnhof an. Die letzte Verbindung ist um 15:48 Uhr mit Ankunft um 19:54 Uhr.

Außerdem verdichtet die WESTbahn ab 8. April auch das Angebot zwischen Wien und Salzburg auf bis zu 53 Verbindungen pro Tag.

Ab 2. August 2022 wird das Angebot auf sechs Verbindungen pro Tag (Montag bis Samstag) bzw. 5 Verbindungen pro Tag (Sonntag und österreichische Feiertage) ausgeweitet.

Preise: Der WESTsuperpreis für die neue Strecke startet bei 23,99 EUR. Mit einer gültigen Vorteilscard der ÖBB, BahnCard der DB oder einer anderen europäischen Bahnermäßigungskarte ist der WESTvorteilspreis von 54,90 EUR erhältlich und für alle immer gilt der WESTstandardpreis von 79,90 EUR. Reisende über 60 können von Montag bis Donnerstag zum WESTaktivpreis von 39,90 EUR fahren.

„Besonders gut haben es übrigens Reisende mit KlimaTicket Ö: Sie zahlen bei der WESTbahn für das ergänzende KlimaPlus-Ticket München, das für den Abschnitt Salzburg - München gilt, nur 14,90 Euro", ergänzt Mag. Florian Kazalek, einer der beiden Geschäftsführer der WESTbahn.

Weitere Informationen zum Fahrplan hier (red)