Irland bietet Video Clips für Reisebüros

Zur Bewerbung von Irlandreisen hat Tourism Ireland kürzlich vier inspirierende Reisevideos produzieren lassen, welche ab sofort allen österreichischen Reisebüros kostenlos zur Verfügung stehen.

„Dieser professionell produzierte Content soll die österreichischen Agenturen unterstützen, Reisen nach Irland zu verkaufen“, betont Simon Bopp, Tourism Ireland Repräsentant in Wien. „Irland ist eine unglaublich vielseitige Destination mit tollen Landschaften. Auf der Grünen Insel gehen Erlebnis, Erholung und Entschleunigung Hand in Hand. Nicht zu vergessen, Irlands faszinierende Kultur und herzliche Gastfreundlichkeit. All dies spiegeln die Videos wider“.

Zur Verfügung stehen die folgenden Clips (die Links sind hinterlegt):

Das Nutzungsrecht schließt die Einbindung in sämtliche Kommunikationskanäle der Reisebüros wie Facebook, E-Newsletter oder die Unternehmenswebseite ein. (red)