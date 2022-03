Austrian fliegt wieder nach Marrakesch

Mit der wiederaufgenommenen Austrian Verbindung ist das Reiseziel in Nordafrika ab Herbst von Österreich aus erneut direkt erreichbar. Austrian bediente die Strecke Wien-Marrakesch zum ersten Mal 2006. Aufgrund der Coronapandemie musste die Strecke vorübergehend pausiert werden.

„Marrakesch rundet das Angebot an Urlaubsdestinationen auf der Kurz- und Mittelstrecke perfekt ab und bietet unseren Gästen eine verdiente Auszeit in den Wintermonaten. Wir bauen unser Streckennetz somit kontinuierlich aus und stärken damit die Funktion von Austrian als Home Carrier am Flughafen Wien“, so Austrian CCO Michael Trestl.

Marrakesch eine der begehrtesten Urlaubsdestinationen in Marokko und erfreut sich vor allem bei Städtetouristen besonderer Beliebtheit. Angenehm milde und trockene Temperaturen machen die Königsstadt am Fuße des Atlas zu einer idealen Destination für einen Wochenendtrip im Herbst.

Flugtage

Wien-Marrakesch (OS 899): Mi, Sa, 10:10-14:10 Uhr

Marrakesch-Wien (OS 900): Mi, Sa 15:15–19:20 Uhr

(red)