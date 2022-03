Neues Outdoor-Festival an der Côte d’Azur

Aktivurlauber finden die komplette Palette von Wandern über Radfahren bis Golf oder eher außergewöhnlichem wie Speläologie, sei es in alpiner oder mediterraner Umgebung. Selbst Extrem- und Profisportler stoßen auf Abwechslung in den Disziplinen. Da man die blaue Küste erst mit Mondänem verbindet und die Vielfalt für sportliche Verausgabung eher auf den zweiten Blick ins Auge fällt, veranstaltet das Departement Alpes-Maritimes 2022 das erste Outdoor-Festival 06.

Wettkämpfe und Shows

Vom 29. April – 1. Mai gibt es Wettkämpfe, Ausstellungen, Vorführungen und vieles mehr in rund 60 Disziplinen. Ebenso etwa 650 kostenlose Mitmachangebote. In Cannes ist das zentrale Camp. Von dort schwärmen alle Teilnehmer bis in den letzten Winkel des Departements aus, um ihrem Lieblingssport zu frönen. Im Camp selbst laufen Animationen, Produkttests, Shows und vieles mehr, was das Sportlerherz begehrt. Ein rundes Event, das der Bewegung in der Natur einen würdigen Rahmen schafft.

Mehr Infos zum Outdoor-Festival 06: https://cotedazurfrance.fr (red)