Iceland ProCruises: Frühbucher-Vorteil und keine Corona-Regeln

Das abgelegene Island hat sämtliche Corona-Auflagen für die Einreise und auch für den Aufenthalt auf der Insel aufgehoben. Ann-Cathrin Bröcker, Geschäftsführerin von Iceland ProCruises: „Für die Rundreisen per Bus und Auto gibt es seit Jahresbeginn eine sehr starke Nachfrage. Bei den Seereisen mit der nur 210 Gäste fassenden Ocean Diamond bringen wir Isländische Lebensart auch an Bord.“ Angefangen von landestypischen Speisen mit viel frischem Fisch über landeskundliche Vorträge und isländischer Reiseleitung bis zu eigenen MitarbeiterInnen in den Häfen. Bei den Landausflügen werde stets auch deutsch gesprochen.

Reisen mit Expeditions-Charakter

Die Ocean Diamond bietet beste Voraussetzungen für Seereisen mit Expeditions-Charakter. So stehen viele, auch kleinere Häfen auf den Fahrplänen. Dazu kommt eine enorme Bandbreite an Landausflügen. Per Bus, als Wanderung zu Vulkanen, mit den bordeigenen Zodiacs in entlegene Buchten oder zum gemeinsamen Restaurantbesuch mit dem Kapitän. Reisende sparen mit dem Frühbucher-Vorteil bis zu 20% auf den Kabinenpreis. (red)