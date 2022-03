Ryanair bietet Bewerbertag in Wien

Zur Unterstützung von Ryanairs Sommerflugplan 2022 mit mehr als 90 Strecken (darunter 15 neue) rechne Crewlink mit der Einstellung von mehr als 50 neuen Crewmitgliedern und wird daher am Montag, den 14. März, einen Bewerbertag im Hotel Le Méridien (Robert-Stolz-Platz 1, 1010 Wien) in zwei Runden abhalten: eine um 10 Uhr und eine um 15 Uhr. Im Anschluss daran wird Crewlink ab Dienstag, den 22. März 2022, ebenfalls in Wien einen Ausbildungslehrgang veranstalten.

Interessenten die nicht persönlich am Bewerbertag teilnehmen können, haben die Möglichkeit sich über die Website www.crewlink.ie/recruitment/jobs/view/1430 für ein persönliches Gespräch anzumelden.

Andrew Swan von Crewlink: "Unsere Cabin Crew Positionen bieten aufregende Karrieremöglichkeiten für ehrgeizige Besatzungsmitglieder, die ihre Karriere vorantreiben wollen, während sie die beliebtesten Reiseziele Europas erkunden. Wir haben diesen Bewerbertag organisiert, um interessierte Kandidaten persönlich zu treffen und ihnen die spannenden und dynamischen Karrieremöglichkeiten bei Ryanair zu vermitteln." (red)