Austrian Airlines: Buchungstrend hält an

Mit 27. März tritt der Austrian Airlines Sommerflugplan 2022 in Kraft und laut AUA halte der positive Buchungstrend der vergangenen Wochen weiter an. So seien innerhalb der letzten vierzehn Tage über 600.000 Buchungen neu eingegangen. „Mit 110 Destinationen und 1.300 wöchentlichen Frequenzen ist und bleibt Austrian klare Nummer 1 in Wien. Dass unser Angebot stimmt, beweisen die Buchungszahlen", zeigt sich Austrian Airlines CCO Michael Trestl überzeugt.

Mehr Flüge im Sommer 2022

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres und auch in der Wintersaison 2021/22 habe sich gezeigt: die Reisesehnsucht ist weiterhin groß. Das Austrian Team habe daher frühzeitig darauf reagiert und einen umfassenden Sommerflugplan auf die Beine gestellt, der im Sommer ein rund 20% größeres Angebot zu europäischen Ferienzielen als vor der Corona-Pandemie bietet.

In den bevorstehenden Osterferien sind sowohl Langstreckenziele, wie Malediven, Mauritius, Bangkok oder Cancún, als auch Sonnenziele in Europa, wie Mallorca, Sizilien oder Zypern besonders gefragt. Bei den Städtetrips im Frühling stehen Tel Aviv, London, Paris, Amsterdam und Berlin auf der Liste der beliebtesten Reiseziele ganz weit oben.

Mit 36 Mittelmeerdestinationen liegt der Sommerfokus innerhalb Europas ganz klar auf touristischen Zielen. Deshalb fliegt Austrian alleine in Griechenland bis zu 78 Mal pro Woche insgesamt 19 verschiedene Ziele an. Für Spanienurlauber werden bis zu 41 wöchentliche Verbindungen geboten und Italien ist im Sommer 2022 mit 11 Destinationen und 115 wöchentlichen Flügen im Programm.

Aufgrund der großen Nachfrage ist darüber hinaus geplant, die Topdestination Heraklion nicht nur mit erhöhten Frequenzen, sondern erneut mit einer Langstreckenmaschine des Typs Boeing 777 zu bedienen. (red)