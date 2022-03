Mein Schiff-Flotte: Frühstart in die Sommersaison

Es folgen weitere Kreuzfahrten mit ähnlicher Route, im Mai geht es dann ab/bis Heraklion in die griechische Inselwelt. Im April nimmt auch die Mein Schiff Herz nach zwei Jahren ihren Betrieb mit Gästen wieder auf. Dann sind alle sieben Schiffe der Flotte wieder im Dienst – vier Schiffe bieten Kreuzfahrten in Nord- und Westeuropa sowie der Ostsee an, drei Schiffe sind im Mittelmeer positioniert.

Russische Häfen werden nicht mehr angelaufen

„Der Gedanke an Urlaub scheint angesichts der Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen, weit weg“, so Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises. „Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg, haben entsprechend russische Häfen aus unseren Fahrplänen gestrichen und beobachten die schrecklichen Nachrichten mit großer Anteilnahme. Denn zur Crew unserer Schiffe – hier arbeiten über 40 Nationen friedlich Seite an Seite – gehören auch Besatzungsmitglieder aus der Ukraine. Daher helfen wir an Bord und an Land.“

Trotz der Sorge, die alle umtreibt, sei die Sehnsucht nach Auszeiten und damit die Reiselust groß. Mit den Lockerungsankündigungen für März ziehe auch die Nachfrage nach Kreuzfahrten an. Besonders beliebt sei das Mittelmeer, aber auch Reisen nach Norwegen und in die Ostsee mit bequemer Anreise ab deutschen Häfen seien in diesem Jahr nachgefragt. „Im April sind wir wieder mit allen sieben Schiffen der Flotte unterwegs. Wir gehen davon aus, im Laufe des Sommers wieder zu voller Auslastung zurückzukehren. So können wir wieder mehr Menschen ein Angebot für eine Auszeit auf See ermöglichen. Dabei können sich unsere Gäste auf ein unbeschwertes und dank Gesundheitskonzept sicheres Urlaubserlebnis freuen. Wie an Land, stehen auch an Bord der Schiffe, alle Bereiche zur Verfügung, Meerblick inklusive“, erklärt Meier.

Sommer-Fahrtgebiete der Mein Schiff-Flotte