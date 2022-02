VIVA Cruises: Kooperation mit E-Mobile-Anbieter vroom rental

E-Mobilität für individuelle Landausflüge: Gäste können sich ab sofort während einer Flusskreuzfahrt mit VIVA Cruises E-Bikes, E-Roller oder E-Mobilityscooter des Start-Ups vroom rental bequem über ihren Cruise Director mieten. Die E-Mobile stehen dann für den Landgang - bei dem Gäste flexibel und auf eigene Faust unterwegs sein können - am Schiff bereit und werden dort auch ganz einfach nach dem Ausflug wieder abgegeben.

Zusammenarbeit mit vroom rental

Zur Saison 2022 startet vroom mit fünf Standorten in Koblenz, Boppard, Rüdesheim, Mainz sowie Wiesbaden - Orte, die VIVA Cruises das ganze Jahr über bei einer Vielzahl von Reisen ansteuert und beste Voraussetzungen für den Ausflug in die Umgebung bieten. Noch in diesem Jahr sollen weitere Standorte folgen, wie beispielsweise Wien und Amsterdam.

"Unseren Gästen bieten wir dank der neuen Partnerschaft mit vroom rental weitere individuelle und unvergessliche Erlebnisse während einer Flusskreuzfahrt mit VIVA Cruises. Damit verankern wir Innovation weiter in unserer Unternehmensphilosophie", so Andrea Kruse, Geschäftsführerin von VIVA Cruises. Domenic Wiegand, Gründer von vroom rental ergänzt: "Wir konzentrieren uns gemeinsam auf den Gast an Bord. Aktiv sein, Orte erfahren, Neues ausprobieren – das ist das, was eine Reise einzigartig macht. Das sieht VIVA Cruises genauso. Zusammen machen wir Gäste an diversen Destinationen so mobil, wie sie es wollen und brauchen." (red)