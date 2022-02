Gebeco präsentiert neues Tool für Reisebüros und Reisende

„Das Informationsbedürfnis von Reisenden bleibt weiter hoch, dieses wollen wir best möglich bedienen und werden dazu verstärkt auch digitale Lösungen nutzen,“ so Michael Knapp, CCO von Gebeco. Ein Bestandteil der Digitalisierungsstrategie des Kieler Reiseveranstalters ist die webbasierte, zentrale Kommunikationsplattform "Mein Gebeco".

„Mit Mein Gebeco lassen wir durch Informationsaustausch unseren Partnern eine optimierte Serviceleistung zukommen,“ erklärt Knapp. Zu den Partnern zählt Gebeco vor allem Reisebüros, die Reiseleitung, Agenturen sowie die gemeinsamen Gäste.

"Mein Gebeco" ist von der Gebeco-Website aus per Light-Login oder Registrierung erreichbar.

Digitale Lösung für mehr Service

"Mein Gebeco ist ein umfängliches Serviceangebot voller Extras und Zusatzinfos, das den Beratungsaufwand reduziert und die Kundenbindung unterstützt,“ erklärt Christopher Hauptmann, Abteilungsleiter Marketing bei Gebeco. Unter anderem finden sich in "Mein Gebeco" Infos über den Reisestatus, die Flüge, das Erreichen der Mindestteilnehmerzahl und zukünftige Reisepläne. Auch die Buchungsadministration und die Bewerbung von Reisen kann zukünftig über die Plattform erfolgen. Neben Reisenden werden daher auch Reisebüros ihren eigenen Login-Bereich erhalten.

"Mein Gebeco" werde stetig weiter entwickelt. Einige der genannten Punkte sind bereits umgesetzt, wohingegen sich andere noch in der Umsetzung bzw. Planung befinden.

Kontakt für Reisebüros und Kunden: Gebeco Service Center Tel.: +49 (0) 431 5446-0 / E-Mail: kontakt@gebeco.de (red)