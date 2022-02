Air France baut USA-Sommerflugplan aus

Für die Sommersaison 2022 (April – Oktober) plant Air France, die Kapazität auf US-Strecken weiter zu erhöhen. Ab dem 27. März 2022 wird das Unternehmen die Flüge zwischen Paris-Orly und New York JFK mit einem täglichen Flug wieder aufnehmen. New York wird somit von zwei Pariser Flughäfen angeflogen; Paris-Charles de Gaulle, das internationale Drehkreuz von Air France, und Paris-Orly mit insgesamt bis zu 7 täglichen Flügen.

Am selben Tag nimmt die Fluggesellschaft die Flüge von Paris-Charles de Gaulle nach Dallas (Texas) mit bis zu 5 wöchentlichen Flügen wieder auf.

Schließlich wird Air France am 4. Mai 2022 zum zweiten Mal in Folge einen saisonalen Dienst zwischen Paris-Charles de Gaulle und Denver (Colorado) mit 3 wöchentlichen Flügen aufnehmen.

14 USA-Destinationen im Sommer

Air France wird daher diesen Sommer ab Paris 14 Ziele in den Vereinigten Staaten anfliegen – Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York JFK, San Francisco, Seattle und Washington DC, mit fast 200 wöchentlichen Flügen, 20% mehr als im Sommer 2019.

Nähere Informationen: Frequenzen, Betriebstage, Flugpläne und Tarife können auf airfrance.com eingesehen werden. Dieser Flugplan kann sich aufgrund von Reisebeschränkungen ändern. (red)