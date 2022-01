TAM unterstützt bei Margensteuer-Berechnung

TAM Travel Agency Manager – Ihr Reisebüro Cockpit – nicht zu verwechseln mit Cockpit von AERTICKET, ist ein Reisebüro Mid-Office-System mit intuitiv bedienbarer Oberfläche mit vielen Funktionen, inklusive elektronischer Registrierkasse. TAM unterstützt bei der Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen wie Pauschalreisegesetzt, Datenschutzverordnung oder auch der neuen Margenbesteuerung (§23 UstG).

Zur Erinnerung fasst Christoph Wirrer, TAM – Ihr Reisebüro Cockpit, zusammen: „Seit 1. Jänner ist die Pauschalierung der Marge mit 10% nicht mehr erlaubt. Jeder Vorgang muss einzeln bewertet und versteuert werden. Anzahlungen sind ab dem ersten Euro zu versteuern, die 35%-Grenze entfällt. Die Vorsteuerabzugsfähigkeit für Unternehmen wurde drastisch reduziert, Hinweise auf der Rechnung über die Steuerart sind zwingend erforderlich.“

Automatische Bewertung

TAM bewertet jeden Vorgang automatisch, zeigt an, wie versteuert wird, berechnet die Höhe der Marge und wieviel Steuer darin enthalten ist. Als weitere Vorteile von TAM gelten: Keine Gebundenheit an einen Ort oder eine Einrichtung, was besonders bei Homeoffice von Vorteil ist. Keine intransparenten Vertragsregeln, kein Aufwand beim Umstieg durch gratis Datenübernahme sowie geringe Kosten ohne Umsatzbeteiligung. Die Übernahme der Daten aus Altsystemen wie Bewotec, Eigensystem, XLS-Listen etc. erfolge innerhalb eines Wochenendes, heißt es in einer Aussendung. (red.)