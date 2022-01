Air France fliegt im Sommer nach Quebec City

Ab dem 17. Mai 2022 fliegt Air France dreimal wöchentlich dienstags, donnerstags und samstags von Paris-Charles de Gaulle zum Jean Lesage International Airport (YQB) in Québec. Die Flüge werden mit Airbus A330-200 durchgeführt, die mit den neuen Reisekabinen ausgestattet sind und über eine Kapazität von 224 Sitzplätzen verfügen (36 in Business, 21 in Premium Economy und 167 in Economy).

Flugpläne nach Quebec City (in Ortszeit):

Abflug: Paris-Charles de Gaulle um 13:10 Uhr / Ankunft: Quebec City um 14:40 Uhr

Abflug: Quebec City um 17:00 Uhr / Ankunft: Paris-Charles de Gaulle am folgenden Tag um 05:45 Uhr

Flugverbindungen nach Kanada

Air France verbindet Paris-Charles de Gaulle das ganze Jahr über mit Montreal (zweites internationales Ziel von Air France mit bis zu 4 täglichen Flügen), Toronto (bis zu 2 tägliche Flüge) und Vancouver (bis zu 1 täglicher Flug). In diesem Sommer wird die Kapazität von Air France von und nach Kanada um 25 % höher sein als vor der Pandemie. Der Flugplan kann sich je nach Reisebeschränkungen ändern.

Quebec City, am Saint-Laurent River

Quebec City ist die Hauptstadt der kanadischen Provinz Quebec. Seit 1985 als UNESCO-Weltkulturerbe klassifiziert, ist ihr historisches Zentrum – Old Quebec – die einzige befestigte Stadt in Nordamerika. Einst das Tor zu Neu-Frankreich, ist Quebec City heute eine lebhafte Stadt, in der das ganze Jahr über Festivals und große kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Die außergewöhnlichen Naturparks in der Region und im Osten der Provinz sind ideale Gelegenheiten, die Schönheit der freien Natur Quebecs zu entdecken. (red)