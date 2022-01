Aldiana startet neue Online-Schulungen und -Events

Das digitale Angebot aus informativen Webinaren und spaßigen Events, das Aldiana 2021 für Reisebüros aufgelegt hat, fand großen Anklang. Deshalb setzt der Clubreiseveranstalter die Online-Schulungen und -Veranstaltungen zu den Themen Fitness und Kulinarik auch in diesem Jahr fort.

Fitness & Kulinarik im Jänner

Bereits in dieser Woche geht es dem Winterspeck an den Kragen. Beim Online-Sport-Event „Aldiana macht dich fit für die Saison“ können Agents an ihrer Bikini-Figur beziehungsweise an ihrem Sixpack arbeiten. Fitness Coach Diego und Aldiana Corporate-Entertainment-Trainer René rücken den Weihnachtssünden am 18. Jänner um 13:00 Uhr mit einem 30-minütigen Workout zu Leibe. Wer den Kampf mit seinem inneren Schweinehund aufnehmen möchte, kann dem Livestream ohne Anmeldung unter diesem Link folgen:www.sharebest.de/b/stream/aldiana-online-fitness-3/

Der Zugangscode lautet: Aldiana

Hobbyköche mit Spaß an außergewöhnlichen kulinarischen Genüssen sind bei der Aldiana Kochshow genau richtig. Das beliebte Live-Cooking-Event mit Manager F&B Operations Sebastian Hauschild findet ebenfalls im Jänner, am 27.01.2022, statt. Auf der Speisekarte steht diesmal ein winterliches Fischgericht bestehend aus Kabeljau, Blutwurst und Sauerkraut.

Anmelden können sich interessierte Vertriebspartner in Kürze im Infonet unter: www.friends-aldiana.at

Das Kochrezept und die Zutatenliste werden vor dem Event zugeschickt, sodass eine parallele Zubereitung während des Livestreams möglich ist.

Weitere Online-Events im Februar

Im Februar setzt Aldiana die Online-Schulungen fort. Vertriebspartner können sich dann in Live-Webinaren mit den Clubchefs austauschen und während eines Yoga-Events an ihrer körperlichen Balance arbeiten. (red)